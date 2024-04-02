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進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

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進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」公司委託協助進口非洲野生動物，被控與丈夫郭人杰、澳洲台商亞太印象公司李吳達哄抬進價，依背信罪起訴。台北地院今天傳喚三立董事長張榮華作證，張稱相信李天怡才託她辦事。

張榮華今天作證約3個小時於中午離開法院，他是媒體大亨，對同行要求說明對李天怡的評價表示「我不是大人物啦」，對案情不置可否。

李天怡自2008年9月擔任三立專輯節目「消失的國界」主持工作迄2022年6月，目前因案爭議與老東家已決裂。

據張榮華一方指稱，因公司信任李天怡希望利用她的海外關係洽辦進口動物，且籌辦動物進口的圈養已經斥資2億元，受實質損失，不過，李天怡卻與廠商私下聯絡，對受託辦事討價還價，背信於張榮華，張榮華作證時對李女表示不滿。

合議庭今天除傳喚張榮華作證，另傳喚三立總經理高明慧、張維銘作證，法官下午繼續安排詰問證人程序釐清案情。

李天怡先前出庭時否認犯罪，辯說她只轉知、轉達訊息，合約是「頑皮世界」的法務人員在處理。

郭人杰曾答辯，合約委託的事是李吳達在處理，他對屢約過程有一再求求，須看見農委會提供的檢疫標準才可以，至於為何後來沒有進口，是因合約中關於野生、圈養的登載有問題，致衍生後續糾紛。

李吳達聲稱，進口動物交易本來就是依合約進行，在數量、價格上都與賣家詳細討論過，野生動物究竟可不可以進口，是頑皮世界的責任，亞太印象的工作就是將動物在南非交貨即可。

不過，「頑皮世界」公司的告訴代理人說，簽立進口野生動物合約的真意，就是要買可以進口台灣的動物，而不是再由他們去辦檢疫，認為李天怡等人犯背信罪。

依檢察官起訴，2020年時三立電視董事長張榮華入主「頑皮世界」，委託在國外具有相當人脈的李天怡幫忙自南非進口野生動物，李天怡、郭人杰於是透過李吳達協助牽線、辦理。

檢方調查認為，李吳達於報價時，將原價一隻1萬美元的長頸鹿浮報成3萬美元，李天怡再加碼將3萬美元浮報成6萬美元回報給張榮華，張榮華先後支付546萬美元，李天怡3人涉嫌浮報讓張多付393萬美元，依背信罪起訴他們。

三立前主播李天怡。圖／聯合報系資料照片
三立前主播李天怡。圖／聯合報系資料照片
三立董事長張榮華今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
三立董事長張榮華今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
三立總經理高明慧今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
三立總經理高明慧今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
三立董事長張榮華今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
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南非 澳洲

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