P圖高手匯45元騙走45萬金飾 還詐房東付租金

新竹葉姓女子去年到銀樓購買45萬元的金飾，向店家要求以匯款方式支付，事實上僅匯款45元，再P圖變造交易金額，成功騙過老闆拿到金飾。不僅如此，葉女在租屋時向房東提議一次支付1年租金33萬6千元，卻依舊P圖變造匯款單佯裝付清，直到房東發現受騙才趕緊搬離。新竹地院審理後，依行使偽造、變造私文書罪判葉女7月徒刑。

判決書指出，葉女去年1月13日前往新竹縣某銀樓佯裝購買金飾，挑選價值45萬的1條金項鍊和1顆金元寶後，向店家要求以匯款方式支付，店家老闆給予匯款帳戶後，葉女先離開店家，再以網路銀行分別匯款30元、15元至老闆帳戶，葉女將交易成功畫面截圖後，變造匯款金額成30萬元、15萬元，再LINE給老闆假裝已付錢，老闆以為葉女已匯款足額，當場交付金項鍊及金元寶給葉女。

不僅如此，葉女在租屋網站看見彭姓房東出租房屋，佯裝願意一次支付1年租金28萬8千元及押金4萬8千元，共計33萬6千元，並允諾隔天匯款至彭男指定帳戶。彭男同意後，2人立即簽署租賃契約，葉女隨後上網搜尋銀行空白匯款單，自行填寫匯款日期和匯款金額33萬6千後，再將自己銀行帳戶存摺明細變造匯出款項紀錄LINE給彭男，直到彭男發現受騙，葉女才在去年3月13日交還房屋。

葉女還積欠曾男40萬元債務，不耐曾男催討，去年3月7日在新竹縣住處，又用相同手法上網搜尋銀行空白匯款單，並自行填寫匯款日期、匯款金額50萬元至曾男銀行帳戶匯款申請書，再拍照LINE給曾男，佯裝已經還錢。