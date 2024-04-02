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屏東縣議員蘇資婷騎大重機閃酒駕汽車 骨折住院
屏東縣國民黨籍議員蘇資婷今凌晨2點多與車友們騎大型重機車，行經台一線潮州段時，突然一輛酒駕汽車從屏72線竄出，蘇資婷閃避不及發生車禍，汽車駕駛胡男酒測值達每公升0.69毫克，蘇資婷送往潮州安泰醫院今天清晨轉送屏基，蘇肋骨骨折住院觀察中，蘇酒測值為零，酒駕胡男依公共危險罪嫌移送。
議員蘇資婷服務處主任黃文政說，議員跟重機車隊昨騎重機到台東一日遊，返回途中在潮州發生車禍，狀況穩定，感謝各界關心。
警方初步調查，胡男駕駛汽車從屏72線路口車頭過於突出台1線，蘇姿婷和重機車友當時在台一線騎車，蘇資婷前方的重機車友發現汽車竄出後，要閃汽車，蘇資婷在後面發現後也要閃避，但因閃避不及，擦撞前方友人重機，接著撞到汽車。
警方表示，該路口有紅綠燈，案發當時因為深夜，轉為閃燈號誌，詳細肇事原因仍待釐清調查。
48歲蘇資婷是本屆新科議員，從市民代表轉戰縣議員，是國民黨基層黨工出身，她也是超級斜槓，有美容乙級、中餐丙級證照，還當過新娘秘書，開過美容工作室，也有開咖啡館，自嘲「閒不下來」。
據了解，議員選舉時，蘇資婷接觸到重機車，重機車友幫她造勢遊行，選舉過後，蘇資婷開始接觸重機車，也考上重機駕照。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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