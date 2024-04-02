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三立前主播李天怡進口非洲動物涉背信 董事長張榮華出庭作證

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三立前主播李天怡進口非洲動物涉背信 董事長張榮華出庭作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視前主播李天怡接受「頑皮世界」委託協助進口非洲野生動物，被控和丈夫郭人杰、澳洲台商亞太印象公司李吳達哄抬價格，3人依背信罪起訴；台北地院今天開庭傳喚三立電視董事長張榮華、三立電視總經理高明慧作證。

合議庭排定上午由張榮華、高明慧作證，下午再由高明慧作證，採隔離訊問，目前庭審進行中。

李天怡先前出庭時否認犯罪，辯說她只轉知、轉達訊息，合約是「頑皮世界」的法務人員在處理。

郭人杰曾答辯，合約委託的事是李吳達在處理，他對屢約過程有一再求求，須看見農委會提供的檢疫標準才可以，至於為何後來沒有進口，是因合約中關於野生、圈養的登載有問題，致衍生後續糾紛。

李吳達聲稱，進口動物交易本來就是依合約進行，在數量、價格上都與賣家詳細討論過，野生動物究竟可不可以進口，是頑皮世界的責任，亞太印象的工作就是將動物在南非交貨即可。

不過，「頑皮世界」公司的告訴代理人說，簽立進口野生動物合約的真意，就是要買可以進口台灣的動物，而不是再由他們去辦檢疫，認為李天怡等人犯背信罪。

依檢察官起訴，2020年時三立電視董事長張榮華入主「頑皮世界」，委託在國外具有相當人脈的李天怡幫忙自南非進口野生動物，李天怡、郭人杰於是透過李吳達協助牽線、辦理。

檢方調查認為，李吳達於報價時，將原價一隻1萬美元的長頸鹿浮報成3萬美元，李天怡再加碼將3萬美元浮報成6萬美元回報給張榮華，張榮華先後支付546萬美元，李天怡3人涉嫌浮報讓張多付393萬美元，依背信罪起訴他們。

三立電視前主播李天怡。圖／聯合報系資料照片
三立電視前主播李天怡。圖／聯合報系資料照片
三立電視台董事長張榮華。圖／聯合報系資料照片
三立電視台董事長張榮華。圖／聯合報系資料照片

南非 澳洲 長頸鹿

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