高雄26歲無照男騎車超速意外釀死傷 非「主肇因」判決曝光
高雄26歲陳姓男騎士前年行駛在限速50公里的左營大路，但陳男搶快以時速61.4公里行駛，不慎撞上巷口未依規定左轉的許姓男騎士，造成許當場頭部重創，經送醫2月後仍傷重不治。車禍當下陳雖自首，但被查出無照駕駛，事後證實陳超速並非許慘死的主因，法院仍依過失致死罪，判他3月徒刑。
判決指出，這起車禍事故發生在前年12月30日上午，據查，陳過去曾有公共危險罪的前科，同年3月15日中午，陳因騎車抽菸被警攔檢，因酒測值超標被吊銷駕照；因此，陳不慎撞死許男之時，為無照駕駛的狀態。
不過，這場死亡車禍的事故鑑定意見書指出，陳行車疏失為本案事故的肇事次因，許疏未讓直行車先行即貿然搶先左轉，則為肇事主因；法院審酌，陳未善盡注意義務，致許受傷後不幸死亡，但當下自首且後續與許家屬調解賠償完畢，且許家屬請求法院從輕量刑，因此判處陳3月徒刑。全案仍可上訴，
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