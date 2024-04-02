快訊

三立前主播李天怡進口非洲動物涉背信 董事長張榮華出庭作證

環境及生物跡證驗出米酵菌酸 蔣萬安：寶林絕對跑不掉

靈堂照片曝光！愚人節PO黑白照宣布辦告別式 黃明志發長文揭真相

高雄26歲無照男騎車超速意外釀死傷 非「主肇因」判決曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄26歲陳姓男騎士前年行駛在限速50公里的左營大路，但陳男搶快以時速61.4公里行駛，不慎撞上巷口未依規定左轉的許姓男騎士，造成許當場頭部重創，經送醫2月後仍傷重不治。車禍當下陳雖自首，但被查出無照駕駛，事後證實陳超速並非許慘死的主因，法院仍依過失致死罪，判他3月徒刑。

判決指出，這起車禍事故發生在前年12月30日上午，據查，陳過去曾有公共危險罪的前科，同年3月15日中午，陳因騎車抽菸被警攔檢，因酒測值超標被吊銷駕照；因此，陳不慎撞死許男之時，為無照駕駛的狀態。

不過，這場死亡車禍的事故鑑定意見書指出，陳行車疏失為本案事故的肇事次因，許疏未讓直行車先行即貿然搶先左轉，則為肇事主因；法院審酌，陳未善盡注意義務，致許受傷後不幸死亡，但當下自首且後續與許家屬調解賠償完畢，且許家屬請求法院從輕量刑，因此判處陳3月徒刑。全案仍可上訴，

車禍發生後，警方執行呼氣酒測的儀器（示意圖）。記者古和純／攝影
車禍發生後，警方執行呼氣酒測的儀器（示意圖）。記者古和純／攝影

自首 車禍

延伸閱讀

影／高雄男翻牆偷工廠財物 隨身帶鹽巴有特殊用意

熱熱熱！台南、高雄高溫黃色燈號 恐36度以上

高雄情侶吵架她光腳丫走在路中央 駕駛驚呼「阿娘威」

你看見小鴨和演唱會瘋潮 豪宅客看見灣區Lifestyle價值

相關新聞

妻不滿性霸凌 給戴綠帽要離婚 夫極力挽回 法官判不准離

彰化縣一對結婚逾廿年夫妻，人妻認為丈夫長期言語霸凌、性霸凌，又認為丈夫長期不關心她，以致於她一時迷失外遇出軌，雖獲丈夫原...

三立前主播李天怡進口非洲動物涉背信 董事長張榮華出庭作證

三立電視前主播李天怡接受「頑皮世界」委託協助進口非洲野生動物，被控和丈夫郭人杰、澳洲台商亞太印象公司李吳達哄抬價格，3人...

前女友諷「性無能」他播放兩人性愛片反證 拘役40日

樊姓男子與戴姓前女友分手後，跑到戴女家樓下要求返還交往期間餽贈的財物，樊大罵她「有性病」「到處與人發生關係」，因戴女諷他...

高雄26歲無照男騎車超速意外釀死傷 非「主肇因」判決曝光

高雄26歲陳姓男騎士前年行駛在限速50公里的左營大路，但陳男搶快以時速61.4公里行駛，不慎撞上巷口未依規定左轉的許姓男...

雜貨船藏15偷渡客 5人蛇收押

喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」上月廿七日從大陸福建沿海接駁十五名越南籍移工，準備伺機從台灣西南沿海搶灘偷渡，原...

出庭偷拍告訴人的臉PO爆料公社 她違反「偵查不公開」判刑

林姓女子因傷害案被告，檢方傳喚她和告訴人宋姓女子出庭，林女在偵查庭偷拍宋女的照片，在「爆料公社」PO網；台北地院依散布竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。