高雄26歲無照男騎車超速意外釀死傷 非「主肇因」判決曝光

高雄26歲陳姓男騎士前年行駛在限速50公里的左營大路，但陳男搶快以時速61.4公里行駛，不慎撞上巷口未依規定左轉的許姓男騎士，造成許當場頭部重創，經送醫2月後仍傷重不治。車禍當下陳雖自首，但被查出無照駕駛，事後證實陳超速並非許慘死的主因，法院仍依過失致死罪，判他3月徒刑。

判決指出，這起車禍事故發生在前年12月30日上午，據查，陳過去曾有公共危險罪的前科，同年3月15日中午，陳因騎車抽菸被警攔檢，因酒測值超標被吊銷駕照；因此，陳不慎撞死許男之時，為無照駕駛的狀態。