台北漢來「島語自助餐」一家6口疑食物中毒 已採檢體送驗

寶林食物中毒案持續延燒，食安問題也受到各界關注，北市衛生局今指出有民眾吃了藏壽司出現嘔吐、紅疹狀況；還有一家6口前往南港區台北漢來「島語自助餐」用餐，事後上吐下瀉。衛生局表示，已採集相關檢體送驗，並針對環境缺失要求店家改善。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁受訪時指出，在昨天收到通報，立即派員稽查，現場已無食餘檢體，採集3件工作人員手部、烤鴨及生魚片刀具砧板等5件檢體帶回稽查。

林冠蓁說，稽查人員也依照食品良好衛生規範準則稽查發現央廚炒鍋區上方、現烤牛排區烤爐上方不潔和西餐蒸烤箱不潔等，已限期4月8日改善完畢。

林冠蓁說，如複查未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰，如檢體驗出病原菌，也可依同法第15條和第44條處6萬到2億元罰鍰。