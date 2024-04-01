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美食街保險應有監督 立委共促把關

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

台北信義區寶林茶室中毒案造成兩人身亡，但業者的意外責任險卻已經到期！國民黨立委王育敏與民進黨立委劉建國1日於立法院質詢時都認為，衛福部要加強對美食街攤位保險的把關機制。薛瑞元表示，未來會在衛福部監控系統中增加「攤位保險到期」的警示。

單一事件毋須恐慌

王育敏說，寶林茶室中毒事件至今仍無法追查出毒物的來源，她問部長多久可以追查出事情的脈絡，以減緩民眾的焦慮？薛瑞元表示，目前仍在排除不可能的階段，目前鎖定單一店家，所以原因還是在該間餐廳，還需要更多調查，沒有辦法給出具體的調查時程。

薛瑞元強調，食物的部分，已經檢驗完所有從寶林茶室的檢體，並沒有發現「米酵菌酸」的存在，且食材上游也沒有發現，但實際如何產生需要進一步調查。他也說，民眾不必因單一事件就太過恐慌，認為「粿條食品風險並不高」。

保險主管是衛福部

針對寶林茶室中毒案，百貨美食街攤位的「公共責任險」及「產品責任險」卻已經過去。經濟部商業發展署指出，食安法特別要求百貨攤位投保商業責任險，因此「主管機關還是衛福部」。

民進黨立委劉建國跟王育敏都提到，百貨公司盡責把關業者有無續保產品責任險，應有連帶責任，但衛福部未來會如何加強「應保未保」的狀況？薛瑞元說，業者若未依規定投保產品責任保險可依食安法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，未來也會在衛福部監控系統中增加「攤位保險到期」的資料。

新增到期提醒

至於加強把關方面，食藥署署長吳秀梅說，從現有的「非登不可」系統中增列保險到期警示，未來包括業者、地方政府都可以看到，加強提醒，相關建置希望是在一週內能夠完成。

王育敏認為，衛福部也應該加重百貨攤位的相對督導之責，由百貨公司幫助衛福部做行政管理，請衛福部研議如何處理，並回報立法院。

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保險 薛瑞元 衛福部

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