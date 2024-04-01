快訊

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

擁6千萬資產卻住雜物堆還被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

嘉縣府約僱曝光檢舉人身分 檢方查無嫌疑不起訴

中央社／ 嘉義市1日電

嘉義縣政府綠鬣蜥移除大隊學員需經訓練，但去年遭檢舉部分學員未到場仍能取得證書，事後縣府高姓承辦人員卻洩漏檢舉人資料遭移送。嘉檢偵結，因犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

據嘉義縣政府昨天發布的新聞稿指出，縣府2014年啟動「移除綠鬣蜥補助計畫」，由民眾協助移除，並依據蜥蜴外觀大小給予獎勵金。移除成蜥難度高且具危險性，2018年起委託嘉義大學進行移除及監測，2021年成立綠鬣蜥移除大隊提升移除量能，去年及今年擴大招募成員，每年定期舉辦培訓課程。

據嘉義地檢署的不起訴處分書指出，有民眾於去年3月間向嘉義縣政府檢舉部分參與綠鬣蜥移除大隊的成員，未按規定全程到場，於簽到後即退席不知去向，最後仍可獲得結業證書並取得獵捕綠鬣蜥的資格。

事後，承辦這項業務的嘉義縣政府臨時約僱人員高姓女子，卻將檢舉電子郵件內容截圖，並以LINE轉傳給委託訓練的嘉義大學承辦人員知悉；經法務部廉政署調查，認為高女涉及刑法過失洩漏國防以外「應秘密」的消息罪嫌，並移送嘉義地檢署偵辦。

檢方指出，刑法第132條第1項所謂「應秘密」者，指文書、圖畫、消息或物品等，與國家政務或事務上具有利害關係而應保守的秘密者而言。

檢方表示，高女告知嘉大承辦人員知悉，目的在敦促承辦人員就結業證書發給應從嚴審核，「應祕密」事項洩漏，至多僅會讓陳情人身分因此曝光，被檢舉的學員得悉後，可能對陳情人衍生負面評價或心生不滿，與國家政務或事務運作、推行顯不具有重要利害關係。

嘉檢偵結，復查無其他積極事證，高女因犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

嘉義縣政府農業處表示，對於高姓臨時約僱人員的行為，在案件未偵結前，已對高女進行內部懲處。

嘉義縣政府綠鬣蜥移除大隊學員需經訓練，但去年遭檢舉部分學員未到場仍能取得證書，事後縣府高姓承辦人員卻洩漏檢舉人資料遭移送。綠鬣蜥示意圖／聯合報系資料照 李宗祐
嘉義縣政府綠鬣蜥移除大隊學員需經訓練，但去年遭檢舉部分學員未到場仍能取得證書，事後縣府高姓承辦人員卻洩漏檢舉人資料遭移送。綠鬣蜥示意圖／聯合報系資料照 李宗祐

嘉義 綠鬣蜥 義大

延伸閱讀

排除綠鬣蜥侵擾 嘉縣獵龍大隊移除13000隻有成

特警大隊背「三腿德牧」值勤 逆天身分曝光感動全網：永遠的戰友！

改造蘭潭 嘉市府攜手嘉大 爭取「林梢夕照月影潭心」計畫

水果禮盒裝8千百貨禮券...高公局約僱技工收下涉貪 北檢今起訴

相關新聞

知名紙雕師沒戴口罩被規勸...13刀殺死超商店員 最高法院撤銷無期判決

紙雕師蔣嘉凱不滿到超商未戴口罩，被蔡姓店員規勸，拿彎刀刺殺蔡13刀致死，他稱因服藥無意識、不知為何行凶，一審依殺人罪判死...

何建華、包克明涉國安法一審無罪 北檢上訴

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援至少40萬，指使媒體人包克明撰寫工作計畫書干預2020年總統大選，被檢方...

自建房屋5年還蓋不完 為借鄰居頂樓施工他提告法官准了

到鄉下買塊地自己蓋房子住，是不少人的退休生活夢想，然而蓋屋問題多，不是花錢就能解決，新竹的鍾姓男子找來建築師與建商，在竹北旁鄉下蓋一間五樓房屋，卻因建築距離鄰居太近，而且鄰居不願借地供搭設鷹架等，原本預計1年10個月可以完工的房屋，蓋到現在5年多過去了，只蓋到4樓就卡關根本無法入住，協調不成下，鍾只好委託律師透過訴訟希望完成蓋屋夢，沒想到一審官司打贏了，法官判決鄰居得出借自家露台、頂樓等地給鍾蓋房，到底是怎麼辦到的？

有夠巧！高雄男10個月3度酒駕 都是同一名員警抓的

高雄45許姓男子去年2度酒駕被抓，前天晚間又喝酒騎車上路，被警方攔查後，呼氣酒測值達每公升0.19毫克，巧合的是，許男三...

擁6千萬卻住雜物堆被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

從知名企業飛利浦公司退休的83歲陳姓老翁，累積超過6千萬元資產，但她妻子因疑似罹患躁鬱症，在家中囤積廢棄物，導致陳翁住在...

改裝噪音車麥來！ 南警聯合稽查2小時舉發34件違規

天氣漸熱又進入海邊出遊戲水季節，台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過噪音常影響居民睡眠，員警前晚展開聯合稽查強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。