快訊

00940爆量逾45萬張！前十大成分股全下挫 這檔跌最重

吃到可能遭汙染的食物怎麼辦？營養師強推3類排毒營養素助代謝

為兒涉黃致歉 邱國正：我雖然痛但不會幫他救火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擁6千萬卻住雜物堆被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

從知名企業飛利浦公司退休的83歲陳姓老翁，累積超過6千萬元資產，但他妻子因疑似罹患躁鬱症，在家中囤積廢棄物，導致陳翁住在雜物中，陳翁礙於面子不肯對外求助，直到遭到妻子言語與肢體家暴，甚至還被迫到清華大學洗澡、上廁所，陳翁最終忍無可忍決定休妻，新竹地院判准，但依法陳翁僅能拿回2千5百多萬元的財產

陳翁控訴，他任職於飛利浦公司至退休，退休前月薪21萬元、退休金約900萬元，收入全部交給80歲的妻子張婦管理，2人結婚55年來，妻子並未善待他，也因妻子有強迫症、躁鬱症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，居住處又髒又亂。

陳翁還指出，張婦動輒因細故大吵，對他罵髒話、掐脖子、持塑膠椅毆打，還關閉水表總開關，要他到清華大學洗澡、上廁所，家中不准開電扇、冷氣，常辱罵他是爛人、沒出息、靠妻子吃軟飯，他已無法再繼續承受沒優尊嚴的生活。

女兒出庭作證，家中每一分錢都是父親賺的，然而父親長期被媽媽打，礙於面子，沒辦法對外求救，爸媽的婚姻關係已非常惡化，父親作為一個男人，被家暴這麼多年，訴請離婚只是為了維持他最基本的尊嚴。

法官調查，從飛利浦退休的陳翁，資產累積超過6千萬元，退休金就有9百萬元，但這些財產幾乎都在妻子名下，自己名下財產不到900萬元，雖張婦辯稱這6千多萬資產是她理財的成果，但法官不採信，除判准離婚外，經計算夫妻剩餘財產差額為5千1百多萬元再平分後，陳翁僅能要回2千5百多萬元的財產。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

陳翁妻子疑有強迫症、躁鬱症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，居住處又髒又亂。（圖僅示意，與新聞無關）記者黃羿馨／攝影
陳翁妻子疑有強迫症、躁鬱症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，居住處又髒又亂。（圖僅示意，與新聞無關）記者黃羿馨／攝影

廁所 財產 資產

延伸閱讀

退休金算盤／銀髮族重返職場 適用勞退新制

斷開家暴富商男友！林千又赴美休養「曬性感泳裝照」近況曝光

學士後醫學系「開了另扇窗」 清華大學首屆醫學生今披白袍

清華大學首屆醫學生 21人完成在校學業披白袍

相關新聞

擁6千萬卻住雜物堆被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

從知名企業飛利浦公司退休的83歲陳姓老翁，累積超過6千萬元資產，但她妻子因疑似罹患躁鬱症，在家中囤積廢棄物，導致陳翁住在...

改裝噪音車麥來！ 南警聯合稽查2小時舉發34件違規

天氣漸熱又進入海邊出遊戲水季節，台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過噪音常影響居民睡眠，員警前晚展開聯合稽查強...

婆媳不合！妻攜兒常回娘家求援 夫下最後通牒法官判離

彰化縣一名人妻婚前覺得丈夫好脾氣、木訥溫順，雙方奉子成婚，但婆婆原希望他們公證結婚即可，但人妻娘家要求要舉辦簡單婚禮，讓...

台灣每秒遭1.5萬次網路攻擊 資安業者組大聯盟強化防禦

網路攻擊威脅日益嚴峻，逾1百家台灣資訊安全業者組成「台灣資安大聯盟」，認為資安法制不足、資源分配不均及出現人才缺口，近期...

老闆生前買30筆農地 登記自耕農員工名下竟爆爭產風波

已故的曾姓企業主40多年前想興建高爾夫球場，買下新北市貢寮區30筆農地，雖持有土地所有權狀，但借名登記在具自耕農身分張姓...

高雄345萬買到3房2廳 屋內大漏水！買家氣炸告贏賣方

高雄顏姓女子花345萬元購入一間3房2廳的公寓，結果交屋後一下雨裡面嚴重漏水，逼得顏女只能在外租屋，顏提告要求李姓前屋主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。