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高雄345萬買到3房2廳 屋內大漏水！買家氣炸告贏賣方

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄顏姓女子花345萬元購入一間3房2廳的公寓，結果交屋後一下雨裡面嚴重漏水，逼得顏女只能在外租屋，顏提告要求李姓前屋主解約，還要還她345萬元購屋費，法院審理後，認定該屋「屋況悽慘」，判顏女勝訴，李男要還錢。

判決指出，顏女2017年11月購入前鎮區的這家中古屋，雙方協議以345萬元成交，隔年2月點交，打算用來作為公司辦公室使用。

結果同年6月入住後正巧碰上雨季，客廳、廚房、3間房間、2間浴室、走廊之天花板、牆壁嚴重漏水，還一度淹到公共區域。

顏女氣得立刻寄出存證信函、要求李男負責修繕，但李男卻不理會，顏女全家住了半年，忍受不了漏水，只能另尋他處租屋。

顏女不滿花錢買來的房子竟是這種慘況，請專家鑑定後，該屋因漏水至少貶損50萬元，顏女質疑李男賣屋不老實，提告要求解約、退回購屋全額，若不願解約，那就賠償她93萬元修復、價值減損、租屋等費用。

李男挨告後反駁，稱房屋沒有瑕疵，就算有瑕疵，也可能是顏女使用不當或老舊、地震等原因所致，他原本有意願要處理，多次聯繫顏女卻未獲回應，不能因此怪他。

法院審理時，法官依據建築師公會鑑定結果，雖鑑定時間為去年5月，無法判定房屋龜裂、滲水是在交屋前存在，但該屋牆面、天花板有多處壁癌、裂痕，外牆與屋頂防水性能明顯老化，因防水性不佳，導致屋內漏水。

另外，法官發現，李男曾為修繕房屋與鄰居打官司，李在言詞辯論時自爆該屋「屋況很爛」，原本想要在屋頂搭鐵皮屋，但擔心被拆作罷，最後僅施作屋頂防水和室內裝修。

法官依據李男另案證詞及鑑定報告，認定該屋確實在交屋前就存在漏水瑕疵，李男應負瑕疵擔保責任，顏女要求李男解除契約、退還價金合理，判李男需賠償顏女345萬元購屋全額，可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

天花板 房屋 漏水

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