後方騎士摔車骨折 車禍鑑定對他不利 法官查出竟是鳥擊
嘉義縣大林鎮林男被指控騎機車轉彎時沒有打方向燈，造成後方騎士為閃避而摔車骨折，經交通事故鑑定報告判定林男為肇禍主因，檢方依犯公共危險罪嫌提起公訴；林男辯稱施男是被鳥擊受傷與他無關。法官檢視行車記錄器果然有鴿子影像、鳥羽照片等事證，採信林男說辭判無罪，可上訴。判決罕見推翻交通事故鑑定報告。
去年5月24日上午，林男騎機車沿大林鎮中坑里沙崙嘉104線由南往北行駛，快抵達租屋處時，左轉沒有打方向燈，後方同向的騎士施男疑閃避不及，人車倒地撞進路旁民宅牆壁，右側脛骨骨折。林男雖然有下車查看，但沒有留下聯絡方式逕行騎車離去，車輛行車事故鑑定報告書認為，林男未開啟方向燈驟然改變行向往左迴車，為肇事主因；檢方依涉犯過失傷害、公共危險罪之肇事逃逸等罪嫌提起公訴。
林男坦承沒有打方向燈而左轉，但是後方機車摔車與他無關。林男辯稱，「是他說他撞到鳥跌倒的，我覺得這跟我沒關係，所以我就離開了」。車禍發生後，過去關心施男怎麼摔的，施男以台語說「我被鴿子撞到，我腳斷掉爬不起來」，林幫忙交管，警員到來也向警員說施男被鴿子撞到。
處理的王姓警員表示，獲報前往處理時，旁邊有人七嘴八舌說是撞到鴿子摔倒。問施男是如何摔車？當時他也回答是撞到鳥摔倒的。
法官勘驗施男機車行車記錄器，於前鏡頭有鴿子振翅飛起，施男靠近鴿子時有減速，鴿子飛向行車記錄器前鏡頭；行車記錄器後鏡頭有看見羽毛在地上飄等。而且員警拍攝的現場照片1張，也有可見機車後方馬路上有羽毛。
法庭審理時，施男表示，「發生事情後，我都忘記了，我只知道摔車，其他都是看行車記錄器」。
法官依據行車記錄器、現場羽毛照片、警員及當事人等事證，認為林男當時未開啟方向燈貿然左轉的舉止，是偶然事實，無法證明與施男摔車結果有因果關係，沒有過失傷害罪，也不符合肇事逃逸構成要件。交通事故鑑定報告書裡面，完全沒有提及鴿子靠近行車記錄器鏡頭的情形，沒有檢視所有證據，所以不採納鑑定意見。依刑事訴訟制度「倘有懷疑，即從被告之利益為解釋」、「被告應被推定為無罪」的原則，林男無罪。
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