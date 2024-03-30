士林工地建物塌陷壓死人 蔣萬安到場：釐清後必定究責

台北市士林區福港街一處預售屋銷售中心今日進行拆除工程，今午1時許因不明原因鋼樑彎曲、樓板塌陷，壓毀2具工程機具，其中一輛挖土機駕駛發越南籍潘姓男子慘死駕駛座，2名挖土機駕駛案發後失蹤，警方正追查釐清中。

台北市長蔣萬安下午4時抵達現場，消防局現場指揮官說，現場是預售屋銷售中心拆除工程，建物2樓樓板塌陷砸中工程機具，其中一輛小山貓（小型挖土機）被砸中，駕駛重傷，救護人員到場時，傷者已明顯死亡。

建管處、勞檢處表示，相關工程為落實防護措施、確保工程安全，致生工安意外，分別開罰3項9萬、9萬、30萬元，即起勒令停工。

拆除工程現場負責人44歲張姓男子說，案發時工人見鋼梁彎曲，打算以大型挖土機從旁支撐，未料塌陷過程太快，2具機具被樓板砸中，小山貓駕駛逃跑不急死亡。

針對案發後有2名挖土機駕駛不見人影，張男說「也不是逃跑啦，畢竟沒遇過這種事，可能都會想躲避」，警方則表示，目前正積極追查2人下落。

小山貓駕駛慘死，其表姊下午經警方聯繫趕赴現場，她聽聞惡耗崩潰痛哭，不時全身無力蹲坐路邊，無法接受憾事發生。相關單位仍在現場處理中，預計下午5時左右將初步把樓板碎片等物移車巷道，同時配合檢警勘查現場。