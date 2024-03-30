他8次上門催討債務被訴侵入住居 這理由獲判無罪

林姓男子受託向蔡姓男子的妻子催討債務，2年多前8次前往其住處庭院大喊「欠債還錢」，蔡不堪其擾提告，林被訴無故侵入住居罪，林辯稱入口沒有圍牆或大門，也不知道房屋外土地是誰的，法官認該處確無大門、圍牆等明確隔離，林獲判無罪，蔡事後才加裝大門，阻隔侵擾。

蔡主張，林未經同意侵入住居，2021年10月18日起30日止，8度侵入台南住處庭院大喊，藉此欲向妻子討債，認林涉無故侵入住居罪嫌提告，並以監視器擷取翻拍照片佐證。

林堅詞否認有何無故侵入住居犯行，他辯稱，他在蔡的房屋外大喊欠債還錢，蔡的住處是從外面馬路轉入，入口沒有圍牆或大門，「我也不知道房屋外的土地是誰的」。

台南地院勘驗相關卷證，認林所站立位置確實位在蔡的房屋外面無誤；再者，自外面馬路轉進蔡房屋外土地，除於轉入水泥路面的兩側砌有如擋土牆般的低矮水泥牆外，並未設有大門、圍牆、圍籬等明確隔離設施。

蔡於偵訊及審理時證稱，入口處原先沒有裝設大門，這件事發生後，警察建議他裝大門，他才加裝。

法官指出，依刑法第306條第1項，所謂住宅是指供人起居飲食等日常生活所使用房宅，至附連圍繞土地則指附連或圍繞他人住宅或建築物土地，以設有牆垣、籬笆或鐵絲網等以資隔離的附連圍繞住宅或建築物土地為限，藉此權衡個人居住安寧、私人生活秘密保持，與他人行動自由範圍。