朱學恒重判1年2月 呂秋遠分析關鍵原因：判有罪剛好

名嘴朱學恒被控強吻台北市議員鍾沛君案，法官依強制猥褻罪判刑1年2月。律師呂秋遠在臉書表示，涉犯強制猥褻，台北地院判決一年二個月，就司法實務上來說，比起一般刑度確實是比較高的。

呂秋遠表示，一般強制猥褻的罪刑，表面上看是6個月到5年，但是大約都落在8到10個月上下，只輕判6月的也大有所在。朱學恒被判決重刑，帶給社會的啟示，包括所謂的自首，要在犯罪事實沒被發現前，如果被害人已經報案，再去自首沒有用。

況且自首，是要承認所有的犯罪事實。呂秋遠說，只承認性騷擾，不承認強制猥褻不叫做自首，叫做犯後態度不佳。自己告發自己叫做自白，可是自白如果只是避重就輕，不承認自己的犯罪行為，「你說的白，那是什麼白？」

呂秋遠表示，以為自己是泛藍的話語權共主，所以覺得可以肆無忌憚的強制對泛藍議員上下其手，這叫做得意忘形。政治迫害通常指因為講了什麼話，做了什麼反政權的事，「現在是自己去強制猥褻同陣營的女性，女生堅持要告他，他自己也承認」，至少有性騷擾，只是不承認強制猥褻而已，判有罪剛好，告人、被告都是同陣營的人，哪來的政治迫害？

至於限制出境，呂秋遠表示，雖然法院不一定會准，但是既然准了，應該有可能是因為顧慮這個人有影響力，可能會潛逃。「畢竟翻譯過魔戒，可見英文很好，還可以繼續做直播收抖內，逃跑應該是簡單的事」。

呂秋遠表示，問完證人以後立刻辯論終結，是很多案件會遭遇到的狀況。對證人證詞立刻表示意見，是辯護人的職責與工作。法院不願意安排下一個庭期，而且速審速決，「不就是滿足朱先生一再期望的司法公正嗎？」

「以前慢慢審，你有意見，說司法在睡覺，現在司法明案速判，你也有意見，到底是怎麼回事？」呂秋遠表示，酒駕要重判、殺人要重判、詐欺要重判，不然就是司法無能，現在法院也依法判決，又開始說司法不公，這是怎麼回事？