死刑辯論4月23日登場！37名死囚指死刑違憲 4月8日登記旁聽

準總統賴清德上任前，憲法法庭決定在4月23日審理刑法死刑是否違憲案，今公告上午10點至下午4點30分行言詞辯論，中午休庭後，下午2點30分接續開庭。憲法法庭將核發旁聽證，其中民眾32席；視訊延伸法庭（1樓多媒體簡報室）核發民眾20席。

本次聲請案由37名待執行槍決的凶手聲請，他們主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查，聲請人包括殘殺愛慕者176刀的小開王鴻偉、性侵女友並勒死女友與女友母親的黃麟凱、殺害丈夫與婆婆與母親以詐領保險金的林于如等。

憲法法庭表示，民眾請領旁聽證者，自4月8日上午10點起至4月12日下午5點止，登入司法院報名系統（https://regie.judicial.gov.tw/frontend/）依網頁說明進行登記，額滿後截止登記；報名系統所獲取的序號僅表示取得核發旁聽證資格，取得資格的民眾仍需依現場排隊先後給予旁聽證序號，旁聽證序號第1至32號者，於憲法法庭內旁聽；第33至52號者，於1樓多媒體簡報室旁聽，不得重複報名。

報名時必須填載真實姓名、身分證字號、出生年月日、聯絡電話、通訊地址、職業及電子郵件，如報名資料與身分證明文件不符，不核發旁聽證。司法院定4月17日於司法院、憲法法庭網站公布旁聽名單，請民眾自行上網查詢。

請領旁聽證者，服裝儀容須整齊，持國民身分證或其他由政府機關（構）核發且載有相片、姓名、出生年月日及身分證字號等足資辨識其身分的證件，於言詞辯論當日上午9點起至9點30分止，至台北市博愛路127號台灣高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依序查驗身分證件後換發旁聽證。