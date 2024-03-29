朱學恒被判1年2月喊遺憾 鍾沛君批：敢做不敢當、無法面對過錯

名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君一案，今天一審法院依強制猥褻罪，判刑朱學恒1年2月。鍾沛君下午出面受訪，希望藉由這個案子給台灣的性平意識上一課，至於是否認為刑期太少？朱聲明稿中的態度，她說，尊重司法，但也非常遺憾，「敢做不敢當，沒辦法面對自己過錯的人，也沒辦法有資格討論未來。」

鍾沛君表示，今天來得及在出門之前給先生一個擁抱，謝謝先生作為這一路以來最堅強的後盾，也要謝謝北院跟北檢，在一路上本於事實審理，最後算是在今天初步撥雲見日。

她說，如判決書裡面寫的，不是只有完美被害人才值得正義，希望這是台灣未來能夠更成熟的一件事情，今天這算是小小勝利，路還沒有走到終點，她能做的是希望這結果給所有受到委屈的人一點希望跟勇氣，

鍾沛君說，接下來審理跟其他的訴訟過程，包括民事判決，如果未來有取得的話也會全數捐出，給所有需要幫助的人，在法律上面或諮詢上面，這些意見未來都會跟律師討論之後一一提出。

媒體詢問，朱學恒聲明稿中表達對判決遺憾，鍾沛君說，「這是我之前一直說到我覺得很遺憾的。」相信朱這樣的態度也是很多目前還在角落的被害人，遲疑不敢替自己的冤屈伸張的原因，因此更希望這個判決、未來訴訟結果，能給其他正在遲疑當中的被傷害的人一些勇氣跟希望。