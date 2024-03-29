快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

朱學恒被判1年2月喊遺憾 鍾沛君批：敢做不敢當、無法面對過錯

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君一案，今天一審法院依強制猥褻罪，判刑朱學恒1年2月。鍾沛君下午出面受訪，希望藉由這個案子給台灣的性平意識上一課，至於是否認為刑期太少？朱聲明稿中的態度，她說，尊重司法，但也非常遺憾，「敢做不敢當，沒辦法面對自己過錯的人，也沒辦法有資格討論未來。」

鍾沛君表示，今天來得及在出門之前給先生一個擁抱，謝謝先生作為這一路以來最堅強的後盾，也要謝謝北院跟北檢，在一路上本於事實審理，最後算是在今天初步撥雲見日。

她說，如判決書裡面寫的，不是只有完美被害人才值得正義，希望這是台灣未來能夠更成熟的一件事情，今天這算是小小勝利，路還沒有走到終點，她能做的是希望這結果給所有受到委屈的人一點希望跟勇氣，

鍾沛君說，接下來審理跟其他的訴訟過程，包括民事判決，如果未來有取得的話也會全數捐出，給所有需要幫助的人，在法律上面或諮詢上面，這些意見未來都會跟律師討論之後一一提出。

媒體詢問，朱學恒聲明稿中表達對判決遺憾，鍾沛君說，「這是我之前一直說到我覺得很遺憾的。」相信朱這樣的態度也是很多目前還在角落的被害人，遲疑不敢替自己的冤屈伸張的原因，因此更希望這個判決、未來訴訟結果，能給其他正在遲疑當中的被傷害的人一些勇氣跟希望。

「我相信社會自有公評。」北檢跟北院本於事實的審理，今天初步的判決結果，已經給了最好的答案。

台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片

北市 司法 朱學恒 猥褻 鍾沛君

延伸閱讀

【即時短評】朱學恒性侵重判 用網路與司法對幹聰明？還是笨？

酒後強吻鍾沛君判刑1年2月 朱學恒發聲明：法院誅心之論 令人心寒！

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

相關新聞

朱學恒被判1年2月喊遺憾 鍾沛君批：敢做不敢當、無法面對過錯

名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君一案，今天一審法院依強制猥褻罪，判刑朱學恒1年2月。鍾沛君下午出面受訪，希望藉由這個案子給...

怪哉！高雄冷凍公司竊電年省電2702萬 台電追查竟用這方法

高市陳姓男子經營某冷凍海鮮公司，為節省電費開支，竟私自動手撬開台電變電箱，私接線路違規竊電，1年下來，竟竊得電費高達27...

害154隻名貴品種貓全數安樂死！走私集團2人認罪二審獲輕判

台灣籍漁船「順發886」2021年自大陸走私154隻高貴品種貓，市價高達196萬2363元，當年因未經檢疫，全數遭安樂死...

衛生紙塞嘴、礦泉水灌鼻 狠男對女友施「水刑」下場曝

台中洪姓男子和女友吵架強拉她進房間，又怕呼救聲被聽見，竟拿衛生紙塞她嘴巴、用礦泉水灌鼻腔，宛如施以「水刑」凌虐，甚至揚言...

影／來這招！新北騎士飄酒味 竟當警面大口喝啤酒...下場一樣慘

新北市鄢姓男子日前騎車行經土城區金城路因轉彎未開啟方向燈，員警攔下盤查聞到他身上飄出酒味，竟當警察面前大口喝啤酒，被依拒...

詐團律師涉洩密案 律師鄭鴻威延押2個月獲准

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。