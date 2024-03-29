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怪哉！高雄冷凍公司竊電年省電2702萬 台電追查竟用這方法

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高市陳姓男子經營某冷凍海鮮公司，為節省電費開支，竟私自動手撬開台電變電箱，私接線路違規竊電，1年下來，竟竊得電費高達2702萬餘元，經民眾檢舉後，台電鳳山區處會同警方調查，並向陳男公司追討損失，陳坦承犯行，並已與台電和解，正分期繳費中。

台電鳳山區處指出，高雄市政府去年辦理前鎮漁港整修，在翻修人行道時，有民眾舉報，陳位在漁港北一路的冷凍海鮮公司有竊電嫌疑，經調查，陳私接線路違規竊電共437萬7075度，經報警提告，全案雄檢依竊盜罪偵結起訴。

檢方指出，台電人員查核陳公司電表，自2022年8月至2023年8月，1年間，陳減少437萬7075度用電，營運竟能維持正常，而距離陳公司不遠處的台電變電箱，下方水泥處竟遭人開挖，且有多根電纜線直接從變電箱被拉出，連結到陳海鮮公司。

陳事後坦言，為了省電費才雇工開挖變電箱盜電，台電公司已向陳追償電費，共計2702萬6044元，雙方達成和解，竊得的電費由陳分期繳費償還。

台電鳳山區處查獲陳姓用戶私接線開關箱，並藏於鐵皮夾層中。記者古和純／翻攝
台電鳳山區處查獲陳姓用戶私接線開關箱，並藏於鐵皮夾層中。記者古和純／翻攝

台電 海鮮 省電

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