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詐團律師涉洩密案 律師鄭鴻威延押2個月獲准

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度，檢調今年2月間搜索約談6名律師到案後，向法院聲押禁見鄭鴻威、李明潔及楊雅涵獲准。因羈押期限將至，檢方聲請延押鄭鴻威2個月獲准，李明潔、楊雅涵各具保60萬元停押。

同案也約談律師林聰豪45萬交保，張作詮30萬交保，朱一品請回。檢調第一波約談的6名律師各自在台南、台北、桃園及台中等地不同事務所執業，由鄭鴻威曾接受詐騙集團委任辯護，再引介詐騙車手案給5名學弟妹，替車手辯護。

據了解，北檢在偵辦一起投資理財詐欺案時，逮捕相關車手並聲押，結果從車手的手機中，發現李明潔及楊雅涵等律師趁著陪偵機會，記錄檢察官訊問筆錄內容，或藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料後，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌成功逃過法網，檢方溯源追查詐團首腦。

檢調於3月間再約談第二團律師黃耕鴻、接案律師賴季倉、鄭鴻威的助理林佳毅、協助洗錢的李昊承，訊後依洩密等罪嫌對黃耕鴻、林佳毅聲押禁見獲准。

檢察官訊後，認鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，有串滅證之虞，今年2月間向法院聲押禁見3人獲准。因羈押期限將至，檢方向法院聲請延押鄭鴻威2個月獲准，李明潔與楊雅涵各具保60萬元停押。

律師李明潔（左起）、楊雅涵、鄭鴻威被控洩漏偵查內容給詐團。記者房荷庭／攝影
律師李明潔（左起）、楊雅涵、鄭鴻威被控洩漏偵查內容給詐團。記者房荷庭／攝影

律師 詐騙集團 車手

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