【即時短評】朱學恒性侵重判 用網路與司法對幹聰明？還是笨？

名嘴朱學恒被控強制猥褻台北市議員鍾沛君，法官判他有期徒刑1年2月，案子仍可上訴爭取改判機會，不過，坐牢風險仍高。強制猥褻罪刑度在6月以上、5年以下，量刑空間寬闊，朱自恃有網路聲量與司法對幹，吃下判重刑苦果。

今年初，朱學恒向法院聲請解除限制出境處分，理由極高調，指罵法官未比照涉犯相同罪名的罪犯嫌疑人，加諸他限制出境多一層的法律枷鎖，法官回以朱的個人財力優勢為理由，駁回朱的聲請，似早已顯出即將重判的端倪。

性侵害案犯後不是沒有機會獲得法律上寬典，凡犯後態度、對被害人修復式正義的補償、對公益團體付出的實行，都可能讓法官另眼相待犯過的人，重要的是，加害人對被害人展現的誠意，更是能否獲得緩刑的金鑰匙。

不過，朱學恒在鍾沛君爆料後，先向檢察官「自首」犯下告訴乃論性騷擾輕罪，算計著自首時點與案發時刻早已罹於合法告訴期，他自以為投機舉措可換得外界的誠實評價，卻難逃司法官的「法眼」。

偵查中，朱學恒由檢察官重新適用罪名，以非告訴乃論的強制猥褻罪偵辦，他的取巧心思，更在聲請限境解禁時，被論述於裁定書中；一樣的行為，從自首到不認罪卻呈現兩樣態度，他譁眾取寵想贏取訴訟利益，檢察官、法官看不出來？

強制猥褻案加害人的身分、被害人的職業，已讓性侵害案始終高調發展，朱學恒在案發初將直播節目關機，若干時日，又重開機為己說項、爭辯，朱天真認為網路聲量可以壓制、帶動訴訟走向，其實錯了。