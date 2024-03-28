寶林風暴 蔣萬安赴行政院會盼加速檢驗、跨部會調查

寶林茶室食安疑雲愈來愈嚴重，台北市長蔣萬安今天上午更改行程，親自出席行政院會向中央提出兩項協助，蔣萬安表示，地方政府實驗室量能有限，盼中央協助加速檢驗，盡快釐清事實真相；其次，希望中央能跨部會、跨機關調查，「北市府全力配合」。

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。蔣萬安上午原定出席之萬大線第二期土城段動土祈福典禮行程，臨時更改行程到行政院會。

蔣萬安表示，食安議題是中央、地方合作和把關，針對實驗室量能、中央跨部會調查，盼中央能協助。台北市方面，蔣萬安說明衛生、警政、法務、社政作為，今天將完成遠東保險全面檢視，確認保險理賠範圍是否在內。

蔣萬安說明，事件發生後衛生局第一時間要求寶林停業、溯源食材並停止供貨，衛生局也已要求各醫院成立治療平台，針對罕見症狀病例交流治療作法及資訊；並要求各醫療院所徹查相關症狀，如敗血性休克、肝衰竭，不只要提高警覺，一旦發現要即刻通報。

針對外界質疑醫療院所是否通報慢，蔣萬安強調，現在不是苛責醫療院所的時候，醫護人員正積極救助，由於這次是非常罕見的症狀，第一時間很難和食物中毒連結，是之後比對、加上個案通報陸續進來才知道。這時候應該支持醫護人員，即刻能持續給予病患救助。

警政方面，蔣萬安表示，警察局第一時間介入查扣監視器主機調查，並對員工及相關人員訪問及製作筆錄，對家屬進行訪問，將卷資移送給檢察官；另一方面，也針對進出貨資料、員工健保資料搜集，發票記錄、進出貨與員工對話紀錄等，都已分析比對，刑事大隊也已介入調查。

法務局方面，蔣萬安表示，法務局全力協助家屬，對寶林負責人進行假扣押，給予家屬全面法律諮詢與協助，今天也會完成遠東保險的全面檢視，保險理賠範圍是否在內。

社政方面，蔣萬安表示，社會局已即刻完成受影響的就醫民眾、受害者訪視，發放慰問金，今天會再次全面給予社會局協助，包含心理諮商等。