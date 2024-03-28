台籃首歸化球星戴維斯拉扯涉傷害前妻 今宣判結果出爐

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聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

PLG新北國王隊中鋒戴維斯（Quincy Davis）去年5月間某夜，因小孩探視問題與前妻在桃市中壢警分局青埔派出所前爆發拉扯衝突，造成前妻雙手挫傷提告家暴傷害案，戴於法院審理過程均拒絕認罪，辯稱無傷害犯意，是一時疏忽所致。桃園地院今天上午宣判，依傷害罪判處拘役30天，得易科，可上訴。戴或律師皆未到庭聆判。

起訴事實指出，去年5月12日晚上7點多，戴維斯送女兒回來並交給前妻，由於想在特定時間與女兒相處，於是在接送時向前妻提意調整時間，未料遭拒，戴維斯突然有後方暴衝，嚇得前妻抱緊孩子拒絕交付，雙方爆發拉扯衝突，由於前妻連連的尖叫聲，引起值班員警注意，戴維斯因此被控違反保護令

檢警調查時，戴坦承與前妻吵架拉扯，但否認違反保護令；檢方調查，戴的前妻雖曾受新北地院核發的家暴保護令保護，但該保護令於案發前已因她向桃園地院聲請新的保護令而撤銷，而新的保護令雖已於4月24日核發，不過案發時尚未送達戴維斯手上，戴維斯辯稱不知情實屬有據，因此認定不構成違反保護令罪，僅構成傷害罪。

球星戴維斯（左）去年5月間某夜，因小孩探視問題與前妻在桃市中壢警分局青埔派出所前爆發拉扯衝突，被控傷害案，桃園地院今天依傷害罪將他判處拘役30天，得易科罰金，本案可上訴。圖為戴維斯首次出庭應訊時，見到媒體在門外拍攝，他也拿起手機反蒐證。記者陳恩惠／攝影
球星戴維斯（左）去年5月間某夜，因小孩探視問題與前妻在桃市中壢警分局青埔派出所前爆發拉扯衝突，被控傷害案，桃園地院今天依傷害罪將他判處拘役30天，得易科罰金，本案可上訴。圖為戴維斯首次出庭應訊時，見到媒體在門外拍攝，他也拿起手機反蒐證。記者陳恩惠／攝影

保護令 傷害罪 前妻

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