高雄國小師強搜2童書包還捏造「行竊自白書」考績打乙不服上訴被駁

高雄市某國小陳姓女老師懷疑資源班2學生盜取教室內獎勵品戰鬥陀螺，在眾目睽睽下揪出學生，於走廊搜查書包，當下未發現贓物；1年後，陳找來學生自錄自白，簽悔過書；經校方調查後認陳做法失當，考績列乙等，令陳不服上訴至高雄高等行政法院，敗訴收場。

判決指出，考核表記載，陳因不當懷疑資源班學生與班級失竊物有關，進而違法搜查，仍無所獲，校方考核會認為，陳事後未能反省，才將考績評為乙等，陳不服，提起申訴再申訴，全遭駁回，因此，向高雄高等行政法院提出行政訴訟。

陳澄清，該資源班學生確實有偷竊，並拿出自錄該生自白的內容，以及簽名悔過書，還找來另名教師作證，陳自認，當下不及時處理學生不當行為，除難以釐清外，會讓學生存苟且心態，造成偏差行為。

不過，校方回應，陳上課時因同學報告戰鬥陀螺被偷，遂即要學生打開書包檢查，並在無突發狀況下，無視兩名資源班學生上課權益，逕自前往另棟大樓電腦教室，命她懷疑偷竊的學生在眾多同學注目下，提著書包步出課堂，讓她在走廊檢查書包內有無失竊物。

校方表示，從陳提出的錄音證據可知，陳確實伸手入學生書包內，找尋失竊物，但陳明知教室內裝有監視器，大可不須以導正為由，僅需調閱監視器還原釐清，陳卻漠視學生權益逕行「違法搜查」行為。

此外，陳宣稱有對該生經常性反覆勸導，1年後終於讓該生自白說明情況，並簽下悔過書。

但校方認為，陳特意將師生日常對話錄音，悖於常理，求證該生母親，陳事發1年期間，陳並未就偷竊一事溝通聯繫，且陳並未對該生進行任何輔導，事發一年後，竟捏造自白書並藉師長權勢，要該生於按繕打內容照念，作自白證據。

高高行認為，陳並不是偵查犯罪的司法警察，而是國小老師，不能僅以有合理懷疑，就搜查學生書包，況且，下午物品遭竊被發現是在下午，而陳認為該生奇怪舉動在上午，僅就主觀推測，不足理由該特定學生涉嫌犯罪；尤其，從「搜查書包」行為，看不出有何教育目的必要性。