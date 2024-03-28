寶林茶室食物中毒2死 台大醫指避免重複加熱的米、麵

台北市寶林茶室食物中毒事件，愈來愈嚴重，目前已有2人死亡，衛福部昨召開首次專家會議，認為致病源為米酵菌酸的可能性提高。衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋昨晚在臉書表示，最重要的是在這個時刻，如何幫助大家預防避免，建議短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。

李建璋表示，愈來愈嚴重，米酵菌酸可能性提高。「雖然仙人掌細菌造成的炒飯症候群還無法完全排除，米酵菌酸的可能性在我心中卻逐漸盤旋升高」。

他說，米酵菌酸（Bongkrekic Acid）和仙人掌細菌的腸毒素（cereulide）都是粒線體毒素，粒線體是人體細胞能量的直接來源，粒線體急性損傷會造成猛爆性多器官衰竭，所以臨床上米酵菌酸和仙人掌細菌毒素症候群很難區辨，都有昏迷、肝、腎衰竭、休克、無發燒現象，然而，米酵菌酸比起仙人掌細菌毒更猛爆，所以當傳出死亡、重症的愈來愈多，米酵菌酸的機會就更大。

「即使是極少量的1.5毫克米酵菌酸，也可能致命」。李建璋表示，過去的爆發事件潛伏期範圍為0.3–16小時，30%至100%會在短時間內導致迅速死亡。這種食物中毒在大陸報告，而且都和發酵食物有關，台灣、日本、韓國從來沒有發生過，這也是他之前推論，將仙人掌細菌放在前面考量的原因，隨著中毒規模和猛爆性程度提升，對於仙人掌桿菌而言，就極為不尋常了。

李建璋表示，報告早期是偏鄉家庭自製發酵玉米粉過程汙染導致，自2018年以來，則是木耳（有3起）和濕粄條（有5起）為主。困難的是，受汙染的濕粄條在烹飪和食用的過程中未觀察到異味、顏色和性質變化，也沒有口感異常，不像一般腐敗的食物入口即知，所以很難提早察覺。

另外，他表示，唐菖蒲伯克氏菌是一種常見的細菌，廣泛分布，可以從土壤、玉米、大豆，以及乾燥和半乾燥的白木耳中被找到。在自家加工過程汙染很難管制。

李建璋表示，值得注意的是，目前大陸傳出的報告都是自家製的發酵穀物產品導致，而工業化生產的穀物發酵產品尚未被發現導致中毒。暗示著自家製造過程容易受到汙染。但是台灣商家一般而言應該不會自製粄條，如果是工廠製造受汙染，那麼就要源頭管制，擴大回收。

確診米酵菌酸中毒的方法，李建璋表示，是必須在患者或是食物細菌培養陽性或是蛋白質鑑定，確定米酵菌酸存在。治療部分，抗生素可以殺死細菌，然而致死最大的原因是毒素，不是細菌，光殺菌無效，如果要移除毒素，透析是一個方法卻無濟於事。因為只需要1.5 mg就足以致死，「利用器官支持期待自我康復，是目前唯一可行」。