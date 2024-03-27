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敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

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敦品中學生集體鬧事 想打球被阻「怒吼、飆髒話」47警力急戒備

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園矯正學校敦品中學今下午發生數名學生在非體育課時段，因不能外出打籃球而情緒氣憤集體滋事，在現場大吼大叫、飆髒話，矯正人員擔心學生情緒過於激動，趕緊通報桃園分局警力到場戒護，所幸沒有衍生衝突，後續由台北監獄靖安人員處理。

據悉，一群學生下午2點20分許在原表定自主學習課時間，因為不能到廣場打籃球引發集體不滿，對著管理人員大聲吼叫、摔東西及飆三字經。執勤人員發現狀況後立即以無線電呼叫支援，警衛隊及支援人力迅速到場支援協助，為避免進一步提高學生情緒，警衛隊先在外圍緊戒，其他教導員等則進入教室支援，過程中學生情緒高漲，並持續叫囂、罵三字經及破壞行為。

經現場評估相關勤務配置，敦品中學立即啟動相關緊急機制，經請求矯正署支援人力，並由台北監獄、桃園監獄及八德監獄等矯正機關支援47名戒護警力集結後，將學生提帶回第三生活區廣場清點人數，並將學生全數收置在舍房內，後續台北監獄靖安人員到場處理，警方隨即離開，事件於下午5點40分許平息。

桃園矯正學校敦品中學今下午發生數名學生在非體育課時段，因不能外出打籃球而情緒氣憤集體滋事。記者周嘉茹／翻攝
桃園矯正學校敦品中學今下午發生數名學生在非體育課時段，因不能外出打籃球而情緒氣憤集體滋事。記者周嘉茹／翻攝

桃園 監獄

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