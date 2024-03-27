「蘋果西打」前總經理掏空8.8億元 最高法院今撤銷9年半判決

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英、前財務經理鍾素娥透過虛偽土地交易案，挪用公司資產替國信食品還債，再以「假進貨真付款」手法私吞公司資金，孫女二審被依違反證券交易法判刑9年6月、鍾女7年6月，最高法院今撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。

孫幼英除了是大飲公司常務董事、總經理，也掌控代工生產果汁的國信食品、經銷商旭順食品公司，鍾素娥也是這二家公司的財務會計。

國信食品因積欠銀行3.9億元債務，導致位於新店、價值11億元的土地面臨法拍，孫幼英為挽救國信財務危機，與鍾素娥合謀，計畫一連串虛偽的購地案和借貸案，挪用大飲的巨額資金替國信償還債務。

孫幼英、鍾素娥以大飲公司需增設中南部轉運中心為由，2018年6月指示董事會通過以4億元購買國信的高雄不動產、旭順所有的台南不動產的提案，過戶前就支付98%價款，並支付逾3000萬元的土地增值稅，

2018年8月，孫幼英、鍾素娥以同樣手法，再讓董事會通過以2.4億元購買國信位於新北的不動產，簽約後立即匯款1.5億餘元給國信公司；同年底，孫幼英、鍾素娥遲不過戶國信的高雄不動產，反將土地設定抵押，再向大飲貸款7800萬餘元。兩人也指示董事會將新北購地案改成貸款案，將還款期限拉長到32年，條件大大不利於大飲公司，損害公司股東、投資人的權益。

除購地、借貸案外，孫幼英2013年至2019年3月間，以「假進貨、真付款」手法，佯裝大飲公司間接透過國信、旭順向8家廠商進口糖原料，開立假發票，侵占大飲逾1億元資產，挪為私用；孫幼英、鍾素娥共不法所得逾8.8億元。

一審認為孫幼英違反證交法使公司為不利益交易罪判8年2月、重大特別背信罪判7年6月，應執行9年6月徒刑；鍾素娥依違反證交法使公司為不利益交易判刑7年6月。二審撤銷一審判決，仍判孫女9年6月、鍾女7年6月徒刑。

最高法院認為，鍾素娥沒有明白放棄詰問證人的權利，但二審竟自行揣測，認為鍾女放棄行使對質詰問的權利，與卷證資料不符，且採不利鍾女的判斷依據，違背證據法則。

最高法院指出，二審未審究大飲公司交易不動產而給付國信、旭順公司的價款是否超過不動產價值？大飲公司究竟損害多少？孫幼英、鍾素娥獲取財產上的利益，是否應扣除國信、旭順公司對待給付的不動產成本？仍有調查未盡之處。