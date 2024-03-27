誆投資「台劇女神」高宇蓁化妝品 她騙9人詐逾千萬判3年6月

女子徐婉茹涉嫌佯稱可投資「台劇女王」高宇蓁的化妝品事業，或企業主急需短期融資，於2020至2021年間，以每12日4％、每15日6％的高利率在外吸金，先後向9位民眾詐得1815萬餘元。新北地院依9個詐欺取財罪，判處徐女3年6月徒刑，其中1年可易科罰金。

檢警調查，徐女在上述期間，先後向鍾姓、張姓、蘇姓、李姓等9位民眾，謊稱可投資高宇蓁化妝品事業，或有營造商需要短期資金周轉，若放款12日可賺4％利息、15日可獲6％利息，陸續吸引9名被害人投資；其中金額最多者回鍾姓女子，被騙金額多達1205萬餘元。

後來被害人要求徐女交還本金和利息未果，驚覺遭詐騙而報警提告。徐女到案後，坦言根本沒有所謂的高宇蓁化妝品事業或沒有營造商放款可投資，自己我拿到被害人投入資金後，都是用來去償還他人的本金、利息或自己公司開銷，是典型的龐氏騙局。