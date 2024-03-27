女大生私密片遭外流休學 母怒求償280萬！渣男等10共犯下場慘了

新竹女大生婷婷（化名）與仲姓男友交往時，曾自拍猥褻影片和照片給仲男，但2人分手後，仲男竟將影片透過臉書Messenger對話群組傳給友人，甚至還傳給婷婷新男友：「看你女朋友裸照，香，二手貨也要，可憐！」且影片後來更失控被上傳到色情網站，讓婷婷身心嚴重受創，被迫休學。婷婷母女2人共對散布的10人連帶求償280萬元，新竹地院審理後判賠106萬元。

婷婷控訴，他與仲男曾為男女朋友，2019年2人交往期間，她曾傳送自拍猥褻照片、影片給仲男，2人分手後的2021年7月間，仲男將私密影像透過臉書Messenger對話群組傳送給她同學，導致影片大量外流。

仲男2021年7月更將性影像傳送王姓友人，要求王男以此威脅她，王男在社群軟體Instagram接續傳送：「嗨嗨想看一個東西嗎？很屌的東西，想看嗎？看了你不會後悔，會讓你變很紅的東西」，藉此恐嚇她，讓她心生畏懼。

婷婷指出，仲男甚至不滿她結交新男友，竟傳送：「看你女朋友裸照，香，二手貨也要，可憐！」、「收人家剩下的你也爽」等訊息給她新男友，為挑釁她新男友，甚至傳完私密影片後還傳訊：「大家一起用」等文字。還有2名同學取得她性影像後，竟開始傳送，造成影片大量散布，甚至流傳到色情網站，讓她心靈遭受重創。