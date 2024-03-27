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貴婦奈奈加拿大現蹤受訪 蔡清祥：將緝拿到案遣返回國

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

貴婦奈奈被控醫美診所吸金10億元詐騙案，事後人間蒸發逃亡海外，今鏡周刊報導其在加拿大現蹤還接受訪問，法務部長蔡清祥今上午出席中部地區檢察大樓開工動土典禮表示，將透過國外司法機關協助將貴婦奈奈緝拿到案，另針對寶林茶室致死案件，了解死因後若涉及刑責也會追訴到底。

媒體詢問，有關鏡周刊報導貴婦奈奈遭控醫美診所吸金10億元，涉嫌詐騙跑路被通緝，目前人在加拿大還接受媒體訪問。蔡清祥表示，通緝犯在外國被發現，法務部會透過司法互助管道請外國司法單位協助緝拿到案，遣送回國接受法律制裁。

另針對寶林茶室食物中毒事件，蔡清祥也說，檢察機關已經啟動相關偵查，了解死因後若有涉及刑事責任一定會追訴到底，食安問題一項非常重視，也會和衛福部食藥署共同防制食安問題。

法務部長蔡清祥。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥。記者曾健祐／攝影

司法 蔡清祥 貴婦奈奈

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