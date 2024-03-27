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陳超明主張苗栗最高票當選立委 涉貪求免境管未准

中央社／ 台北27日電

立委陳超明被控貪污案，透過律師具狀表示，以最高票當選苗栗縣選區立委，會勤勉問政以答謝民眾支持，不會逃亡，應沒境管必要。二審高院日前裁定4月4日起限制出境8個月。

二審台灣高等法院裁定指出，被告陳超明被控貪污案件，遭限制出境、出海期限即將屆滿，陳超明的律師具狀表示，陳超明並無涉犯貪污治罪條例不法犯行，且自民國109年12月4日具保停止羈押迄今，陳超明歷次審判均遵期到庭，住所及工作均在國內，更於113年1月13日以最高票當選苗栗縣選區立法委員，會勤勉問政以答謝民眾支持，並沒有畏罪逃亡海外可能。

此外，本案相關卷證均已扣案，證人已調查詰問釐清，也沒有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人的可能，而且陳超明已提出新台幣500萬元高額具保金，陳超明應無延長限制出境、出海的必要。

高院審酌，陳超明涉犯貪污治罪條例的公務員關於職務上行為收受賄賂罪嫌，本刑為7年以上有期徒刑的重罪，且陳超明一審遭判處有期徒刑7年8月，

高院合議庭審酌，陳超明身為立法委員，堪認有豐富人脈與資源，無法排除逃亡海外可能，為使訴訟程序順利進行，並確保日後若有刑罰執行，國家刑事司法權有效行使及陳超明居住、遷徙自由權受限制程度，認定仍有限制出境、出海的必要，日前裁定陳超明自4月4日起延長限制出境、出海8個月。可抗告。

全案緣於，前太平洋流通投資公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人，行賄立委蘇震清、陳超明及廖國棟等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以奪回SOGO百貨經營權。

檢方指控，陳超明以立法院經濟委員會召委名義，以列名開會通知函發函經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫經濟部官員參加在東吳大學舉行的公聽會，並以政治獻金方式收受賄賂。

檢方查出，陳超明於109年1月9日收受賄賂新台幣100萬元，辦公室主任梁文一收賄50萬元。一審台北地方法院判陳超明7年8月徒刑、梁文一5年徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

立委陳超明。圖／本報資料照片
立委陳超明。圖／本報資料照片

苗栗縣 貪污 陳超明

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