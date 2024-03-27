高雄前區長涉貪1725萬 賄款放冰箱..徵信社全拍下

高雄前無黨籍那瑪夏區長吳牧群（原名白樣．伊斯理鍛），任內涉嫌向廠商收賄逾近2000萬元，部分賄款還被藏在冰箱裡，取賄過程全程遭徵信社錄影存證，吳牧群一審被依7個貪汙罪判刑18年，高雄高分院今宣判，其中1項犯行因缺少證據，被判無罪，其餘合併判刑15年10月。可上訴。

62歲吳牧群是布農族人，曾任2屆高雄縣桃源鄉長，因妻子為那瑪夏人，2011年轉戰那瑪夏，成為高雄縣市合併後首屆官派區長。2014年直轄市原民區恢復區長選舉，吳2018年當選第3屆那瑪夏區長。

檢調查出，吳牧群2018年當選區長後，陳姓包商為了讓工程委託案不被區公所解約，在就職當天前往吳的競總，盼吳協助護航，當時吳允諾不會解約，卻又補充「那就看你誠意」，隨即手指辦公室角落冰箱。

陳姓包商心領神會，馬上回到車上拿出60萬元現金放入冰箱，數小時後吳再取款，但陳男擔心吳牧群事後反悔，還派徵信社在場盯哨，拍下吳牧群的取款收賄過程。

檢調又查出吳在區長任內，多次透過陳姓包商，向區內工程的承包商借款，再以收回扣方式抵數百萬元債務。

且於首屆區長任內，吳就曾藉紐西蘭考察名義，向尹姓包商索取6萬元贊助款，統計吳在擔任2屆區長期間，至少收賄逾近2000萬元。

橋頭地院審理時，吳牧群否認收賄，稱陳姓包商的60萬元，是要用來轉借給那瑪夏居民，後續的收受回扣、賄賂，則是陳姓包商假借他的名義向他人詐欺取財，還推託向人借款在布農族習俗中很「丟臉」。

但法院發現，吳所提的那瑪夏居民根本不認識陳男，陳姓包商並於審理期間，轉為汙點證人，促成其他廠商認罪。

橋院一審依不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪等共5罪，判吳牧群應執行有期徒刑18年，褫奪公權6年。

吳不服上訴，高雄高分院今宣判，其中紐西蘭考察索賄一事，雖一審被判刑8年，但檢方欠缺補強證據，合議庭認定罪證不足，該案判無罪。

其餘犯行則認一審認事用法無誤，量刑妥適，扣除無罪部分，合併應執行刑仍判15年10月，褫奪公權6年。可上訴。