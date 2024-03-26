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東岸廣場點交爭議檢察官也中槍？ 基隆地檢：醜化本署實非公允

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市東岸廣場原營運商的協力廠商主富服裝公司（NET），質疑市府重新招商、2月1日凌晨0點多接管資產過程有疑點。廣路流傳影片顯示，NET人員到基隆地檢署按鈴申告時，因法警說會「吵醒人」，質疑檢察官在睡覺？地檢署今表示，NET委任律師當天凌晨1點13分到場，檢察官凌晨1點21分就開庭。

檢方表示，NET公司質疑強制接管商場涉及刑事不法，委任律師2月2日上午再次到地檢署提告，值勤檢察官立即受理，開庭製作筆錄後分他字案依法進行調查。檢察官3月1日同步傳訊告訴人NET公司代表、基隆市長謝國樑、交通處長王圳宏等人。整起案件尚在偵查中，檢方持續公正、積極偵辦，釐清全案是否涉及刑事不法。

有段影片在網路社群流傳，內容包括基市府和東岸廣場新營運業者微風集團人員點移交資產時，NET委任律師陳義文表達異議。NET人員0點28分到地檢署按鈴申告，旁白指警員說要有書狀，否則檢察官沒空。NET人員0點40分再度按鈴，有警員說「按鈴聲音太大會吵醒人」，NET人員於是問說「剛剛他（檢察官）在睡覺嗎？」

這段影片暗指從檢方到警方，處理NET提告態度不積極。陳義文接受媒體採訪時說，「我們認為是完全背離法治社會，以及警察機關或甚至檢調機關應有的作為 。」

基隆地檢署今天下午公布處理過程，指「NET揭遭破門求助檢方，檢察官疑睡覺未受理申告」與事實不符。檢方說，2月1日凌晨0點30分，NET公司2名男員工按鈴申告，值勤檢察官正在處理另起詐欺案件，並著手對涉案被告聲請羈押，數名法警處理人犯戒護、偵查庭站庭維安等勤務。

法警聽到申告鈴聲，確認有民眾按鈴後，調整手邊勤務，數分鐘內由涂姓法警至大門口，先詢問欲告何事，初步釐清所為民事或刑事，是要書狀提告或口頭申告，並告知若有警力即時到場需求，也可至附近東光派出所報案尋求協助。

NET員工表示要確認才能回覆，涂姓法警留下公務電話，表示若決定申告，可直接撥打聯繫法警較為便利，不用再按申告鈴。

約10分鐘後，NET員工再次按鈴申告，涂姓法警和江姓法警前往瞭解，NET員工確認要提告刑事案件、委任律師也將前來，江姓法警在場等候，律師凌晨1點13分到場即引導入內，檢察官凌晨1點21分開庭製作申告筆錄，絕無「檢察官疑睡覺未受理申告」情事。

檢方指出，影片中提及按鈴申告7分鐘後，年輕員警才緩步走到門口，絕非法警故意拖延處理民眾申告情事，而是1月31日內勤案件量大，檢察官、書記官及法警忙碌到深夜，拘留室人犯亦需有法警戒護。申告鈴響起時，數名法警實分身乏術，任務完成調整及代理，才由涂姓法警前往瞭解狀況。對於讓申告人等候一事，已請法警同仁日後盡量排除萬難，加速處理。

檢方表示，NET兩名員工質疑江姓法警口氣不佳，雙方爭論，江姓法警說「現在幾點了，你是要故意吵醒人家？」這說法有欠思慮，但未提及檢察官或法警在睡覺。

影片中擷取員工說，「他剛才說吵醒人？他剛才是在睡覺囉」，影射檢察官及法警在值勤過程中睡覺，地檢署表示遺憾，因為當天勤務繁忙，執行勤務到午夜。江姓法警或因繁忙疲憊，應對之間有失嚴謹溫良可檢討，但擷取片段側錄畫面，用「地檢在睡覺」醜化基隆地檢署並不公允。

基隆市東岸廣場原營運商的協力廠商主富服裝公司（NET），質疑檢方受理提告不積極，基檢還原處理過程，指「醜化本署實非公允」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場原營運商的協力廠商主富服裝公司（NET），質疑檢方受理提告不積極，基檢還原處理過程，指「醜化本署實非公允」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場原營運商的協力廠商主富服裝公司（NET），質疑檢方受理提告不積極，基檢還原處理過程，指「醜化本署實非公允」。圖／基市府提供
基隆市東岸廣場原營運商的協力廠商主富服裝公司（NET），質疑檢方受理提告不積極，基檢還原處理過程，指「醜化本署實非公允」。圖／基市府提供

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