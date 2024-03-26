屏東廟祝住院後被解雇 地院依勞基法判廟方給付69萬

屏東九如鄉三山國王廟前廟祝78歲鄧姓老翁，不滿去年因病住院後突遭解雇而提告，屏東地院審理認為廟方違反勞基法，應給付69萬餘元；廟方表示，廟祝算半個志工、不能依勞基法計算，會提上訴。

78歲鄧姓老翁於民國104年6月12日到三山國王廟擔任廟祝工作，去年2月因病住院後，3月被解雇，並未給予資遣費及預告工資，因此依勞基法提出告訴，並要求資遣費、補足薪資等。

鄧翁主張，他過去每個月薪水只有新台幣2萬元，遠低於法定基本薪資，工作內容每天清晨5時就要去開廟門、整理清潔、敬香奉茶，早晚各一次還要到村莊四方進行清潔、敬香奉茶，返回廟宇則從事服務香客、引領參拜路線等，下午工作結束後會返家短暫休息，直至晚上約8時關廟門後返家；且全年無休，廟方也未提撥6%勞工退休金。

屏東地方法院審理認為，傳教機構於民國99年1月1日起適用勞動基準法，廟方未依法給付原告薪資及加班費等，廟方應給付給廟祝69萬餘元。

三山國王廟主委許仁壽接受媒體聯訪回應，當時雇用鄧翁時已是70歲退休人員，也有口頭合議薪資，且廟祝為神明服務算是半個志工，不能依勞基法計算，將會提出上訴。