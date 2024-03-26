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基進黨指控王育敏涉公益侵占 王育敏回應：2012年已屆任執行長

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

對於虐兒案，台灣基進黨今指控，國民黨立委王育敏身兼兒福聯盟前董事及立委職務，未執行其義務，今至台北地檢署提告王育敏，涉犯公益侵占罪，向王喊話下台負責。王育敏國會辦公室回應，王於2012年已經卸任兒盟執行長，對於基進黨議員們濫訴及刷聲量感到難過。

台灣基進高雄市議員張博洋說，兒福聯盟為台灣最大的兒童福利機構，每年掌握充足的補助款，但是執行率使用不到五成，基進黨認為，王育敏身為兒福聯盟董事及立委應受社會公評及司法調查。

台灣基進台南市議員李宗霖說，兒福聯盟2017年至2019年間共拿了346件標案，總金額達953萬餘元，指控王育敏球員兼裁判，提告王涉嫌刑法第336條公益侵占罪，並呼籲王下台以示負責。

王育敏國會辦公室畢姓副主任代王育敏回應，2012年1月王育敏就已經卸任兒盟執行長，僅以義務職董事身分協助，對於基進黨議員們濫訴、浪費司法資源、拿一個逝去的小生命來刷聲量的行為，感到非常難過。

王育敏認為，無論是中央或地方政府，都已經動起來修補現在對社會安全網的漏洞，若基進黨的議員們真的關心這個議題，請在自己所在縣市議會裡，扮演好監督地方政府的角色。

台灣基進黨高雄市議員張博洋（右）、台南市議員李宗霖（中）及高雄黨部執行長楊佩樺（左）等人今赴台北地檢署，提告國民黨立委王育敏涉犯公益侵占罪。記者房荷庭／攝影
台灣基進黨高雄市議員張博洋（右）、台南市議員李宗霖（中）及高雄黨部執行長楊佩樺（左）等人今赴台北地檢署，提告國民黨立委王育敏涉犯公益侵占罪。記者房荷庭／攝影
國民黨立委王育敏。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王育敏。圖／聯合報系資料照片

基進黨 王育敏 議員

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