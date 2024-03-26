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收出養環節不佳 綠委籲建溝通機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、黃秀芳與李坤城26日呼籲政府檢討收出養預算，並建立與訪視員和社工的溝通機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、黃秀芳與李坤城26日呼籲政府檢討收出養預算，並建立與訪視員和社工的溝通機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
社工、訪視員負擔太重，政府應投入更多預算，並建立溝通平台！」民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、黃秀芳與李坤城邀請社工人員26日聯合召開記者會，呼籲政府投入更多預算，改善收出養政策的執行狀況，包括收出養機構審核機制、保母審核與聘雇、訪視員與社工人力等。社工則直言，政府未重視收出養兒童增加的系統性因素。

改善保母審核機制

民進黨立委沈伯洋表示，自己小孩就是收養的，但機構保母與一般保母並不相同，由於機構接受很多脆弱家庭的小孩，保母能力需要更好，且需要對小孩有更詳細的觀察，但此次剴剴案的保母曾被其他機構拒絕，兒盟卻接受，可能在審核上就有問題，衛福部應該就機構是否適任，還有保母審核機制進行改善。

「地方社會局應增加人力，中央則要給經費！」民進黨立委李坤城指出，以剴剴案為例，由於剴剴來自脆弱家庭，新北的專責社工只有追蹤到兒福聯盟接收後就斷掉，由兒福自行負擔保母費用，台北市也有責任，但地方政府畢竟人力有限，因此建議將兒少預算提升到GDP至少6%、並以CPI做為調整保母聘雇費用的標準。

世展會等萌退意

民進黨立委陳秀寳指出，根據「少子女化對策計畫」，1個訪視員需要兼顧60名居家托育人員，恐造成訪視量過大，此計畫今年將到期，呼籲政府儘速檢討。她也說，衛福部在要求提升訪視頻率外，也應該要了解訪視員需求，並與民間建立針對居家托育與「如何確保照顧品質」的審視標準。

「很多收出養機構都想要退出了！」民進黨立委黃秀芳擔憂，包括世界展望會等機構都萌生退意，恐引發連鎖效應，且社工資源本就不足，呼籲衛福部需要與社工建立長期溝通的平台，更重視第一線社工的經驗。

應從源頭減少收出養

台北市社工職業工會代表直言，社工除了訪案以外，還有很多行政工作要做，加上個案量大，容易壓縮訪案品質。此外，近年來收出養兒童需求逐漸增加，但政府並沒有足夠的因應機制，且不願檢討背後的系統性因素，應全盤檢討相關福利政策，例如扶貧、社會住宅等，不是只有要求社工多訪案、多寫紀錄。

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保母 收出養 社工

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