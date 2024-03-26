恐怖情人狂傳訊息逼女網友離婚 不從還嗆要讓她死得難看

高雄林姓男子打手遊認識女網友，兩人交往後林男發現女方已婚，卻不斷慫恿對方離婚，女方不從，林男卻傳多段錄音檔恐嚇，嗆要讓女方死得很難看，高雄地方法院審結，依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，前年6、7月打手遊認識女網友，兩人從遊戲認識後交往，事後林男發現女網友已婚，從兩人交往起，就不斷慫恿女方跟丈夫離婚。

但女網友不願拋棄孩子跟丈夫，還想要終止跟林男的關係，結果林男不滿，從前年7月至9月間，傳誦多段錄音恐嚇女方，不僅嗆女方不離婚就要打斷手腳，還要讓她死得很難看。

女網友聽到錄音後害怕，擔心林男對她不測，急著向丈夫坦白，她也在丈夫支持下，報警對林男提告。