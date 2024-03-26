前南投議員曾振炎詐領助理費近200萬 判7年6月定讞

國民黨前南投縣議員曾振炎夫妻檔，涉嫌詐領助理費199萬餘元，更一審依利用職務詐取財物罪，判處曾男有期徒刑7年6月、曾妻判2年6月，日前最高法院駁回上訴定讞。

一審的南投地方法院判決指出，曾振炎任南投縣第18屆縣議員期間，與妻子侯姓女子共謀，涉嫌於民國103年至106年間向南投縣議會不實申報2名親友為公費助理，藉此詐取公費助理補助費，並將詐得款項作為己用。

此外，曾振炎夫妻明知1名助理於106年間離職，卻未如實向南投縣議會辦理停聘作業，致南投縣議會陷於錯誤，仍按月核發同年4月至7月間的公費助理薪資，並由此名離職助理把薪資提領出來，轉交給曾妻。

一審認定，曾振炎夫妻涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取罪、刑法使公務員登載不實文書罪，共詐取新台幣199萬9838元，事證明確。

一審審酌，曾振炎夫妻無視法紀，考量曾妻於偵查中坦承犯行，曾振炎任議員期間積極問政，所詐得款項多用於議員職務、服務處開銷，犯罪情節惡性非重大，符合刑法第59條情堪憫恕規定，得以減刑。

一審判處曾振炎3年6月徒刑，褫奪公權3年，曾妻判刑1年10月，褫奪公權2年，並宣告沒收犯罪所得。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，曾振炎夫妻不實申報的助理，確有實際從事助理業務，扣除助理薪資後，詐領款項為86萬9838元，因此撤銷部分判決，改判曾妻1年9月徒刑，曾振炎則維持原判。

曾振炎夫妻不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決就曾振炎夫妻詐領的助理費金流，有調查未盡、理由矛盾的違法，因此撤銷發回更審。

更一審指出，曾振炎夫妻犯罪時間長、詐得款項甚多，選民服務是議員職務，犯罪情節難謂輕微，並不適用情堪憫恕規定減刑。

更一審也表示，原審就曾振炎夫妻不實申報助理的勞健保由縣議會代繳，此部分未論處構成犯罪，因此撤銷原判，改判處曾振炎7年6月徒刑、褫奪公權4年，曾妻改判2年6月、褫奪公權2年。