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新北前議員陳科名判7年半、王淑慧5年定讞

聯合報／ 記者林孟潔葉德正／連線報導

新北市前議員陳科名7年前收受許姓業者20萬元賄款，向拆除大隊施壓緩拆違建廠房；前議員王淑慧利用姪女、外甥女當人頭，詐領公費助理補助款300萬餘元。二審分別依貪汙治罪條例判有期徒刑7年6月和5年，各褫奪公權3年和5年；2人上訴皆被最高法院駁回定讞，並通知檢方啟動防逃機制；2人的民進黨籍涉案後也都被撤銷。

陳科名7年前被控收受許姓業者20萬元賄款，向拆除大隊施壓，證人電話中提到「擔心陳科名再度向我索賄」，調查局監聽錄下，這筆資料還被許妻記錄在帳本。陳科名始終否認犯行並上訴，二審認為陳科名雖否認犯行，但偵查中坦承收錢，與證人說法勾稽後，認定陳確實收賄，犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，維持一審判決。

王淑慧從政多年，曾經歷任板橋市民代表、台北縣議員、立法委員，過去擔任立委期間，曾將提案文件塞進嘴裡、阻擋提案而受到媒體關注；立委連任失利後，轉戰市議員連任，基層扎實。她出庭時供稱，從黨外一路走來秉持勤政、清廉，「拒絕很多財閥、我需要這樣嗎？」

一審法官認為，王詐領335萬餘元，將過錯怪罪於檢調或司法改革，不知悔悟，判刑9年、褫奪公權5年；二審法官審酌王一度坦承犯罪並繳交犯罪所得，卻在法院審理時再度否認貪汙犯行，改判5年。

議員 貪汙 陳科名

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