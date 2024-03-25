影／北投溫泉大亨涉收購郭台銘連署書 出庭認罪求緩刑喊：我錯了
鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，北投溫泉大亨陳仲明被控涉「賣郭董人情」找沈姓女密友，透過親友們以每張5百元價格，收購連署書，陳等14人遭依總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」起訴。士林地方法院今首度開庭，陳仲明大喊「我錯了」認罪求緩刑，將聲請新北地檢署的相關案件併案審理。
陳仲明今出庭前，在法院門口見記者媒體，連喊兩次「我錯了」他在法庭內中氣十足，認罪請求緩刑機會，願繳公益金「我願意接受國家制裁，1百萬、2百萬都可以」
陳仲明辯護人表示，新北地院尚未偵結的案件，為本案接續行為，將聲請併案審理，本案已全部認罪，此行為造成國家社會負面影響，希望給予時間向新北地檢確認，請求考量偵查中認罪，希望獲自新機會。
因此案一度遭羈押的退休布商沈女，是陳仲明的女密友，她認罪，請求庭上審酌她供出所有事實，給予自新機會。沈女的朋友小吃店老闆江女、江女參加健身房的教練尤男、謝男，宮廟負責人王女、機車行老闆溫男（8千元）、停車場管理員葉男、陳男等人均認罪，願意繳回犯罪所得，當庭領取繳費單，分別繳回1千5百元至8萬7500元不等犯罪所得，請求緩刑機會機會。
本案被告認罪求緩刑，其中石男涉上網下載民眾個資，偽造連署書，因有前科不能緩刑，請求從輕量刑。法官諭知，此案改簡易判決處刑，全案候核辦。
士檢經6波搜索約談150人，起訴陳仲明與沈女2023年9月、10月間，涉為了讓郭台銘、賴佩霞得以通過連署門檻 ，涉透過人脈委託他人收購連署書，一張價格500元，沈女聯繫閨蜜及親朋好友等6人，告知此事，並提供陳仲明從他處取得的空白連署書及連署專用章，也陸續發送600張連署書30萬元。
沈女親友團涉向新北市某公廟信徒、不特定香客，嘉義的鄰里鄉親收購連署書；石姓停車場管理員，涉從臉書下載不知情民眾48人的身分證，偽造民眾簽名偽造連署書（非公務機關非法利用個人資料罪）。沈女朋友江女，涉透過自己的健身房尤姓、謝姓教練，幫忙收集連署書，教練則在line群組以100至300元向學員、及朋友們收購連署書。
檢方認定陳、沈等人，涉以買張5百元收購600張連署書，依總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」起訴陳等14人，其餘親友9人獲緩起訴；郭台銘投資的快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚、曾參選台北市議員第一選區（北投、士林）落選的65歲蘇府庭、張姓前里長等人涉案部分，另案偵辦中。
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