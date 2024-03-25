雲林男子涉酒駕撞死人被起訴 符合國民法官法審理
去年5月間，雲林縣謝姓男子涉嫌酒後駕車行經嘉義縣大林鎮闖紅燈追撞機車騎士陳姓男子，陳男搶救不治，嘉義地檢偵結依法起訴；因屬故意犯罪而發生死亡結果，將行國民法官參審。
去年5月14日下午，65歲謝男在雲林縣大埤鄉住家飲用高粱酒後駕車出門，行經嘉義縣大林鎮平林里中正路時，涉嫌闖紅燈加速直行，追撞陳男機車，陳男被撞且被擠壓到另輛車間，經送醫搶救多日後不治；警方對謝男進行酒測，酒測值超標，依公共危險罪嫌移送法辦，嘉義地檢偵結，依法提起公訴。
嘉義地方法院表示，此案屬於故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判，屆時收案立即抽籤分案，未來將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定進行審理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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