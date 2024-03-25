嘉市議員林煒軒遇襲案 檢警又查出2人涉案、聲押1人獲准

嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭2名男子逼車製造糾紛攻擊案，檢方已將2人聲請延押；警方再逮捕郭姓男子、江姓男子2名嫌疑人，檢方複訊後聲押，嘉義地方法院裁定江男羈押、郭男罪證不足駁回。

嘉義地方法院表示，林煒軒與李姓助理被毆案，檢方昨天聲押嫌疑人江男；江男否認，但有證人指證江男於去年11月1日於嘉義市議會附近徘徊，且與另1名嫌疑人郭男有密集聯繫。今年3月20日江男接獲他人訊息後，隨即關機，並前往台南藏匿，顯見還有共犯待查，並有事實足以認為有逃亡之虞，有羈押必要性，應予羈押並禁止接見通信。

另名嘉檢聲押的嫌疑人郭男，因檢方提出的事證，屬間接證據，無法證明郭男與其他人共謀。因檢方舉證尚嫌不足，駁回聲押。