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嘉市議員林煒軒遇襲案 檢警又查出2人涉案、聲押1人獲准
嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭2名男子逼車製造糾紛攻擊案，檢方已將2人聲請延押；警方再逮捕郭姓男子、江姓男子2名嫌疑人，檢方複訊後聲押，嘉義地方法院裁定江男羈押、郭男罪證不足駁回。
嘉義地方法院表示，林煒軒與李姓助理被毆案，檢方昨天聲押嫌疑人江男；江男否認，但有證人指證江男於去年11月1日於嘉義市議會附近徘徊，且與另1名嫌疑人郭男有密集聯繫。今年3月20日江男接獲他人訊息後，隨即關機，並前往台南藏匿，顯見還有共犯待查，並有事實足以認為有逃亡之虞，有羈押必要性，應予羈押並禁止接見通信。
另名嘉檢聲押的嫌疑人郭男，因檢方提出的事證，屬間接證據，無法證明郭男與其他人共謀。因檢方舉證尚嫌不足，駁回聲押。
民進黨籍市議員林煒軒今年1月28日上午與李姓助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖逼車追撞，林煒軒與助理下車時遭39歲吳男及23歲楊男噴辣椒水、持甩棍毆打；警察到來將吳、楊2人帶回調查，偵訊後依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌法辦，檢方聲請羈押禁見獲准。
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