嘉市議員林煒軒遇襲案 嘉檢再聲押1男獲准

民進黨嘉義市議員林煒軒今年1月間疑遭2男蓄意毆打案，檢方已聲請延押2人；警方並再逮捕郭男、江男2名嫌疑人，檢方聲押，嘉義地院裁定江男羈押、郭男罪證不足駁回。

嘉義地方法院表示，林煒軒與李姓助理被毆案，檢方昨天聲押嫌疑人江男；江男雖否認傷害林煒軒，但有證人指證歷歷，並指出江男於去年11月1日於嘉義市議會附近徘徊，且當時江男與另1名嫌疑人郭男有密集聯繫。

嘉義地方法院指出，江男於今年3月20日接獲他人訊息後，隨即關機，並前往台南藏匿，顯見還有共犯待查，並有事實足以認為有逃亡之虞，有羈押必要性，應予羈押並禁止接見通信。

另外，嘉檢於3月20日向嘉義地院聲押另1名嫌疑人郭男，因檢方提出今年1月22日郭男前往嘉義高鐵站接人，以及後續前往嘉義市議會會館附近畫面，因屬間接證據，無法證明郭男與其他人共謀教訓林煒軒。

嘉義地方法院表示，基於檢方就郭男犯罪嫌疑，舉證尚嫌不足，無法認定郭男有共謀傷害的犯罪嫌疑，因此，駁回檢方聲押。

林煒軒於今年1月28日上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方39歲吳姓男子及23歲楊姓男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

案發時，警方趕到現場將涉嫌打人的吳男和楊男帶回派出所，警訊後，當天晚上將2人移送法辦，檢方深夜複訊，以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准；因羈押將屆2個月，檢方已向嘉義地方法院聲請延押2個月。

檢警表示，林煒軒與助理被毆案，因牽扯選舉糾紛，刑事警察局偵查第六大隊南下支援嘉義市警察局第一分局組專案小組偵辦；當時吳男、楊男被帶回派出所釐清案情期間，有1名男子聲稱受某市議員委託送檳榔給犯嫌一事，經查證，發現是假冒議員名義送檳榔，這名男子被列為重要嫌疑人，目前還未到案。