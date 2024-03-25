嘉義男騎士拒檢上演警匪追逐 竟又是酒駕

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聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市昨天深夜出現疑似警匪追逐畫面，過程被網友PO上網路社群媒體，有名男子騎機車被警車追上人車倒地，網友說「嘉義市真實上演了『玩命關頭』…」；嘉義市警方表示，騎士因員警攔查不停後逃逸，不慎自撞分隔島，經酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。

網友在臉書嘉義綠豆大小事PO文表示，「嘉義市真實上演了『玩命關頭』…警匪追逐戰，路過的人請小心」，並附上影片、照片；影片中男騎士因警車追上而撞上中央分隔島，警員隨即下車關切，男騎士看起來似乎沒事。轄區派出所所長留言表示，係員警巡邏發現該機車騎士行車不穩，且經攔查不停後逃逸，該民眾不慎自撞分隔島案件，經酒測確有飲酒情事。其他網友紛紛留言支持警方執法。

警方表示，昨天晚上11點多，在市區友愛路巡邏車發現機車騎士行車不穩，於是上前關切攔查，騎士加速逃逸，警車從後跟隨，在中興路附近口騎士不慎自撞分隔島，身體擦挫傷，經實施酒測，劉姓騎士確有飲酒情事，酒測值超標，違反刑法第185之3條公共危險罪，移送嘉義地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義市昨天深夜疑發生警匪追逐，警車追上男騎士自撞分隔島。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市昨天深夜疑發生警匪追逐，警車追上男騎士自撞分隔島。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市警車追上男騎士自撞分隔島，網友稱說，真實上演亡命關頭。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市警車追上男騎士自撞分隔島，網友稱說，真實上演亡命關頭。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

嘉義 酒測

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