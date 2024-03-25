不滿國小同窗與前妻交往 男子砍傷對方遭送辦

同是國小同窗好友的林、鄭兩人，林不滿鄭與前妻交往，昨晚怒氣沖天持開山刀找鄭理論雙方爆發口角，林砍傷鄭後逃逸，警方獲報1小時在鄭嫌住處將他逮捕，警詢後今依殺人未遂罪嫌送辦。

據知，同為35歲的林、鄭是南市大北門區某國小同學兼玩伴，畢業後各奔東西，林與妻子結婚多年，後婚姻生變離婚，日前耳聞前妻竟與鄭交往，情緒更難以接受。

林掌握鄭下落，昨晚8點多，前往學甲區宮西路一處民宅找鄭理論，雙方爆發爭吵，林拿出預藏的開山刀攻擊鄭，造成鄭嫌頭部多處撕裂傷緊急送醫，持續住院觀察中。