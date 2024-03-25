雲林酒駕男闖紅燈撞死騎士起訴 將行國民參審
雲林謝姓男子被控去年5月間酒駕，行經嘉義大林闖紅燈追撞陳姓機車騎士，陳男持續搶救後仍不治，嘉檢偵結依法起訴；因屬故意犯罪而發生死亡結果，將行國民法官參審。
根據嘉義地檢署起訴書，65歲謝男於去年5月14日下午在雲林大埤鄉住家飲用高粱酒後駕車出門，行經嘉義大林鎮平林里的中正路時，貿然闖紅燈加速直行，結果直接追撞騎機車經過陳男，造成陳男被撞且被強力擠壓至另1輛汽車間。
檢方表示，陳男遭撞陷入昏迷送醫急救，在醫院持續治療至去年5月29日仍宣告不治；事故發生時，警方對肇事者謝男進行酒測，酒測值超標為0.71毫克，謝男當時遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，嘉檢偵結，依法提起公訴。
嘉義地方法院表示，此案屬於故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判，因地院還未收到案件書類，屆時收案立即抽籤分案，未來將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定進行審理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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