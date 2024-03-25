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前法官高明哲被控枉法裁判二審無罪 高檢提上訴

中央社／ 台北25日電

前法官高明哲被控接受前最高法院法官蕭仰歸關說，判決蕭仰歸兒子蕭賢綸無罪。檢察官依枉法裁判罪起訴高明哲，一二審均判無罪，高檢署認為判決違反經驗法則，已提上訴。

承審高明哲被控枉法裁判案的二審台灣高等法院認為，法官在評議程序中為使合議庭成員交換意見，相互溝通以獲取共識，當時的審判長高明哲嘗試說服受命法官的行為並不違反常理，仍判決無罪。

台灣高等檢察署指出，高明哲當時身為審判長，違反法界常規，在受命法官高玉舜寫好無罪判決後，一再於評議程序中試圖說服高玉舜，此部分違反經驗與論理法則，因此提起上訴，案件將由最高法院審理。

全案緣於，蕭仰歸的兒子蕭賢綸於民國97年10月間撞傷1名機車騎士，未停車就離去。檢察官依肇事逃逸罪起訴，基隆地方法院判蕭賢綸有期徒刑6個月，緩刑2年。

蕭賢綸上訴，二審由台灣高等法院審理。受命法官高玉舜認為一審判決無誤，但審判長高明哲涉嫌接受多年好友蕭仰歸關說，主張蕭賢綸無罪。合議庭最後判決無罪，因檢察官未上訴，無罪確定。

事後法官論壇傳出蕭仰歸疑涉關說的討論，監察院調查後彈劾蕭仰歸、高明哲，公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）於100年間議決，蕭仰歸休職6個月、高明哲降2級改敘，2人都轉任律師。

台灣高檢署也針對肇逃案提起再審，由高院審理。蕭賢綸具狀撤回上訴，維持一審判決6月徒刑，緩刑2年確定。

監察院另函送台北地檢署偵辦，北檢查出，蕭仰歸涉於98年11月間向高明哲關說，希望改判無罪，以利就讀法律系的兒子將來得以通過司法官考試；高明哲企圖使其他法官一起接受關說，並曲解卷內不利於蕭賢綸的證據，判決無罪。

北檢依刑法第124條枉法裁判或仲裁罪起訴高明哲，並請法官宣告褫奪公權，一審台北地方法院及二審台灣高等法院均判高明哲無罪。

前法官高明哲被控接受前最高法院法官蕭仰歸關說，判決蕭仰歸兒子蕭賢綸無罪。聯合報系資料照片
前法官高明哲被控接受前最高法院法官蕭仰歸關說，判決蕭仰歸兒子蕭賢綸無罪。聯合報系資料照片

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