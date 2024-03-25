進口蘇丹紅辣椒粉遭羈押當庭喊「不服」主嫌抗告遭駁回

高雄檢調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，聲押龍海同記負責人李彥廷、津棧國際負責人吳正言等人，均被法院裁定交保候傳，檢方抗告後，經高雄高分院撤銷發回，雄院重新裁定李、吳羈押禁見，李、吳不服提起抗告，高雄高分院今認雄院裁定妥當，駁回李、吳抗告，不得再抗告。

檢調查出，李彥廷在台灣、大陸成立「龍海同記食品」，並以親友名義，成立津棧、佳廣、杰展、龍海同記、玉記昌、初衣食伍素食、廣元、釜山、鼎記、海順、淞鋒公司；9家登記在高雄市苓雅區建華街263、265號，2家登記在鳳山區文龍東路、大樹區中興南路。

檢調查出，11家公司實際都由李彥廷掌控，本月1日搜索津棧、佳廣兩公司，帶回李彥廷及妻子兩人，複訊後請回。但李彥廷與妻子請回後，7日隨即辦妥離婚，且解掉銀行定存，遭質疑是在脫產。

李彥廷先在大陸初步加工辣椒粉，再透過台灣公司進口，抽驗違規退運後，再以其他公司名義進口，檢調還查扣一份記錄每家公司被抽驗次數及違規比例，認定李彥廷早知辣椒粉含蘇丹紅成分。

8日檢調再次搜索，拘提李彥廷、吳正言、謝姓品管等被告，另傳5名證人，復訊後聲押李彥廷、吳正言及謝姓品管等3人，3人獲交保後雄檢抗告成功，13日雄院裁定羈押李彥廷、吳正言兩人，謝姓品管則以25萬元交保，並命不得接觸其他被告及證人。