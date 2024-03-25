新北前議員詐領助理費300萬元 她喊「司改失敗」判關5年定讞

新北市前議員王淑慧利用姪女、外甥女等人頭，詐領公費助理補助款300萬餘元，一審被依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判9年徒刑，褫奪公權5年，二審改判5年徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

王淑慧從政多年，曾擔任板橋市民代表、台北縣議員、立法委員，過去擔任立委期間，曾將提案塞進嘴裡、阻擋提案而受媒體關注；她立委連任失利後，轉戰新北市議員連任，因基層服務紮實，被地方支持民眾讚稱是「媽姐婆」。

王淑慧2010年12月25日至2022年12月24日擔任新北市議員，她任內以姪女王世媛、外甥女謝明旻及林永瀨、魏可舒、林玉娟、游馷絨等人擔任公費助理的名義，詐領公費助理補助費及春節慰勞金共300萬餘元，留為己用。

王淑慧出庭時曾表示，「從黨外時代努力到現在，一直秉持勤政、清廉，拒絕很多財閥、我需要這樣嗎？檢調單位隨便接到一個檢舉信然後就就汙衊，一些完完全全快樂的孩子，像王世媛、謝明旻等人就被檢察官嚇死了，我不知道他們未來的人生怎樣，因為我覺得這種制度要改，蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法。」

一審認為，王世媛、謝明旻等人礙於親情壓力，同意掛名擔任王淑慧的人頭助理，並配合交付金融帳戶存摺、提款卡給王淑慧使用，王淑慧詐領共335萬餘元，卻將過錯怪罪於檢調或司法改革，完全不知悔悟，愧對於民意代表身分，欠缺自覺反省能力，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判刑9年，褫奪公權5年。