某國立戲曲學校二狼師性侵案確定 本月遭解職

Me too遲來的正義，國立某戲曲專業學校知名的李師及王師性侵、性騷學生長達20年，性平案本月調查完畢，兩人案件皆成立，都已遭該校解聘，雖仍可申訴，但都已列入不適任教師資料庫。教育部表示，將成立專案小組擴大調查是否還有其他受害者，並整體檢討學校體制。

人本教育基金會今天上午會同立委范雲、立委郭昱晴共同公布該性平案調查結果，認定李師5案中成立4件強制性交，1件強制猥褻；王師2案中成立1件嚴重性騷擾、1件性騷擾。

其中李師從2002年起不斷傳出性侵案，根據該校正式的調查報告，李師用手搓揉或用口吸吮學生的生殖器，甚至在大通鋪有其他師生同住的情況下，也敢性侵學生，甚至其他同學看不過去用腳阻擋，他也會把同學的腳扳開。此外，也有藉故將學生帶回住所同住並性侵的情形。該科學生口耳相傳，皆感恐懼。

據受害者控訴，當時讓學生不敢說出受害或目睹經歷的原因有很多，包含李師以暴力作為控制學生的手段，該校學生每天五、六點就起床練功，除練功的強度高之外，李師時常動手毆打、羞辱學生。當時的受害者如果在李師的性侵過程阻擋或閃避，隔天就會被針對性地修理，會面臨訓練量加重及更多打罵。

此外，學校公費制度讓學生擔心控訴後，如果校方包庇老師，那反倒是自己會被趕回家，而且會讓家庭需賠償公費。同時，該校許多學生來自經濟狀況或功能較弱的家庭，對於可能的後果，學生更感恐懼。

也有學生提到，早在2004年，就有多位學生在自述書寫下被性侵或目睹性侵的經歷，當時的處理方式竟要受害者與李師對質。控訴人指出，在白天打罵，晚上性侵他們的李師面前，被害者都嚇得矢口否認，劇團就以此認定事件不成立。而當時的處理結果，李師未離開，反倒是部分受害者後來離開了學校。

不只李師案件，在該校長年擔任高層校務主管的王師，也多次對學生下手。王師多次在公共場合說學生是他的「女朋友」、「小女朋友」，或做出搭肩、扶背、擁抱、親臉頰、吻脖頸等行為。私下行為更乖張，會趁各種參訪、移地教學或在其工作室，無人在場或無人看到的機會，壓制學生、將手伸進學生衣服裡強摸揉胸部，有時即使遭遇學生反抗，王師也不停止

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，王師膽敢公然騷擾學生，可以看出學校顯然沒有真正建立專業倫理及專業身體界線；更可以看出王師濫用地位的行為，不會被嚴肅的制止與追究。

馮喬蘭指出，從調查中也發現，早在十幾年前，教育部就已知悉本案，該校性平會則在教育部監督、指責下還敢包庇，且推估受害者絕對不只目前申請調查的人。光是李師案，在調查報告中就有另外7位疑似被害人未參與調查。

教育部司長吳林輝表示，教育部將召集藝文專家、性平專家、行政單位主管等等成立專案小組，擴大調查是否還有其他受害者，並檢討該學校校園文化重新形塑、公費制度以及學校經營體質環境等等。也希望有愈多受害者挺身而出，將協助受害者心理輔導並提供協助。