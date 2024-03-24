違規被攔查打傷員警 高雄男又致電派出所嗆找兄弟處理

高雄周姓男子因交通違規被警察開紅單，前年9月下午多次致電到鳳山分局新甲派出所，恐嚇員警「不要讓我登到（遇到）」、「林盃用兄弟來給你處理」，警方事後對周男提告，法院審理後，依恐嚇罪判周4月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，周男前年7月25日因騎機車沒扣安全帽，還騎上人行道，在前鎮區被趙姓、劉姓員警盤查。

周男不滿員警對他開單，竟朝趙員揮拳，還嗆兩名員警是「區區小員警」、「揍到你叫不敢」，因周男拒捕，還與執勤員警爆發衝突，最後經壓制在地被帶回派出所偵辦，趙姓員警受傷，對周男提告。

事隔1個多月後，同年9月4日下午周又打電話到趙男任職的派出所，趙男接聽後，周隨即恫嚇「林盃用兄弟來給你處理」，隔天又致電派出所，當時趙男不在，周請接電話同事轉達趙男「我不會讓他OK、讓他加倍奉還、他的地址我有辦法來查」。

因接連打電話至派出所恐嚇，趙男事後另對周男提告恐嚇等罪；其中攔查襲警部分，法院去年底認定周男攻擊員警，依傷害罪判刑4月，得易科罰金，案件上訴中。

恐嚇部分，周男辯稱他是因為被警察攔查心生不滿，只是要表達不滿，沒有侮辱還有恐嚇的意思。但法官依據通話錄音內容，認為周男語意均有將對趙姓員警生命、身體不利之意，足使人心生恐懼。