快訊

中彈仍回擊！ 22歲警歷次圍捕「總衝第一」 副所長哽咽

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

違規被攔查打傷員警 高雄男又致電派出所嗆找兄弟處理

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄周姓男子因交通違規被警察開紅單，前年9月下午多次致電到鳳山分局新甲派出所，恐嚇員警「不要讓我登到（遇到）」、「林盃用兄弟來給你處理」，警方事後對周男提告，法院審理後，依恐嚇罪判周4月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，周男前年7月25日因騎機車沒扣安全帽，還騎上人行道，在前鎮區被趙姓、劉姓員警盤查。

周男不滿員警對他開單，竟朝趙員揮拳，還嗆兩名員警是「區區小員警」、「揍到你叫不敢」，因周男拒捕，還與執勤員警爆發衝突，最後經壓制在地被帶回派出所偵辦，趙姓員警受傷，對周男提告。

事隔1個多月後，同年9月4日下午周又打電話到趙男任職的派出所，趙男接聽後，周隨即恫嚇「林盃用兄弟來給你處理」，隔天又致電派出所，當時趙男不在，周請接電話同事轉達趙男「我不會讓他OK、讓他加倍奉還、他的地址我有辦法來查」。

因接連打電話至派出所恐嚇，趙男事後另對周男提告恐嚇等罪；其中攔查襲警部分，法院去年底認定周男攻擊員警，依傷害罪判刑4月，得易科罰金，案件上訴中。

恐嚇部分，周男辯稱他是因為被警察攔查心生不滿，只是要表達不滿，沒有侮辱還有恐嚇的意思。但法官依據通話錄音內容，認為周男語意均有將對趙姓員警生命、身體不利之意，足使人心生恐懼。

法官綜合相關事證，認為周男違規在先，當時不服取締出手傷害員警已不可取，卻不思悔過，又於案發後打電話至派出所恐嚇員警，應從重量刑，依兩項恐嚇罪各判3月有期徒刑，合併執行4月，得易科罰金。可上訴。

高雄市警鳳山分局照片。記者林保光／攝影
高雄市警鳳山分局照片。記者林保光／攝影

恐嚇 提告 警察

延伸閱讀

高雄小黃撞救護車瞬間畫面曝光 病患虛驚但駕駛慘了

誇張！高雄大貨車逆向百公尺挨酸學長沒在怕 網揭原因

寶兒被高雄熱壞了！狂灌冰水「照樣展現天后實力」

KEY空降高雄撂台語！粉絲聽到這承諾當場暴哭

相關新聞

違規被攔查打傷員警 高雄男又致電派出所嗆找兄弟處理

高雄周姓男子因交通違規被警察開紅單，前年9月下午多次致電到鳳山分局新甲派出所，恐嚇員警「不要讓我登到（遇到）」、「林盃用...

台中輕熟女好市多偷8000元被逮 警查有洋蔥反募14萬元度難關

台中市張姓女子在上月間前往南屯區好市多賣場，行竊8000元的生活用品、幼兒玩具被逮，張女泣訴，自己甫離婚，獨自扶養2歲女...

男垂涎姊妹花 潛入社區按電鈴「確認交往意願」遭判刑

實在恐怖！新竹張姓男子垂涎一對陳姓姊妹花，由於張曾與陳姓姊姊是國中同班同學，他竟利用班級通訊錄取得姊妹倆的住址，連續數次...

楊智惠案爆虐待 調查局站主任遭約談

調查局台北市調查處偵辦義守大學前教授楊智惠涉營業秘密案，扯出中正站違法上銬、把人關在沒有空調、沒有監視器的備勤室等情事，...

「甜心議員」林穎孟涉貪聲請撤銷具保處分 北院駁回理由曝光

台北市前議員林穎孟原有「甜心議員」之稱，先前涉貪法院審理中，原是林姓前夫以100萬元替她交保，但林男退保，裁定指出是因2...

新北男開BMW掛偽造車牌拒檢撞2警 逃2公里遭逮判6月

新北市黃姓男子去年駕駛懸掛偽造車牌的BMW汽車撞傷兩名員警逃逸，雙方追逐2公里，在警力大批攔截圍捕下就逮，新北地院日前依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。