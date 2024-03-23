快訊

豪華休旅Alphard變黑幫「運兵車」 源自兩場角頭喪禮

莫斯科恐攻60死！至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

中職／悍將FA有第2號韓援南珉貞 Popu Lady寶兒也來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不當挪用客戶款項達11年 台新銀前女理專判賠2396萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台新銀海佃分行前蘇姓女理專在長達11年期間，以東牆補西牆方式，拿B群客戶投資資金，匯給A群客戶當投資獲利，只因自身對A群客戶開口獲利承諾而遭客戶踢爆，計受害客戶10人，金融商品虧損及挪用客戶款項2692萬多元，台新與客戶協議賠償後提告求償，扣除蘇女已賠償款項，法官判賠2396萬多元。

台新銀主張，蘇女原受雇於海佃分行擔任理財專員，為獲取業績及獎金，利用客戶對其信任，對客戶假稱金融商品保本、保證獲利不當銷售方式，誘使4名客戶誤信購買金融商品而受有損害，虧損金額計達1075萬多元。

另蘇女為取信客戶投資獲利或填補投資虧損，假借協助客戶購買金融商品或代為繳交續期保費，指示客戶匯款至被告指定帳戶或指示客戶臨櫃提領現金，再於行外交付現金給被告方式，詐得或挪用9名客戶計1617萬多元，藉以製造金流追查斷點，掩飾或隱匿其犯行及犯罪所得，規避銀行稽查機制。

直至前年6月22日，客戶向分行經理反應，蘇女未據實告知保單中途解約會造成虧損，要求分行查明其資產狀況及虧損情形，經銀行調查後才察覺其違法情事，同年8月31日予以免職處分。

經核計，計有10名客戶受害，台新銀對各該客戶負有雇用人連帶賠償責任，已與客戶協議賠償，金融商品虧損、挪用客戶款項及補貼款項，扣除蘇女已賠償客戶部分，提告求償2396萬多元。而蘇女也同意台新銀的相關請求。

台南地院認為，台新銀為蘇女雇用人，蘇女利用執行職務機會，故意不法侵害客戶財產權，台新銀已與客戶協議賠償金額，依法向蘇女請求賠償有據。因而判決蘇女應給付台新2396萬多元，及自今年2月6日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。可上訴。

台南地院認為，台新銀為蘇女雇用人，蘇女利用執行職務機會，故意不法侵害客戶財產權，台新銀已與客戶協議賠償金額，依法向蘇女請求賠償有據，判蘇女應給付台新銀2396萬多元。圖／本報資料照
台南地院認為，台新銀為蘇女雇用人，蘇女利用執行職務機會，故意不法侵害客戶財產權，台新銀已與客戶協議賠償金額，依法向蘇女請求賠償有據，判蘇女應給付台新銀2396萬多元。圖／本報資料照

客戶 提告 約會

延伸閱讀

Kolas鬧不倫判賠人夫控遭妻冷暴力 元配說話了

Kolas不倫判賠 隨扈人夫已申請保護令：妻子冷暴力…我根本活在地獄

滬男打球踩到貓摔倒十級傷殘 投餵者判賠24萬

不倫戀已婚隨扈判賠75萬 Kolas震驚：花蓮高分院見

相關新聞

不當挪用客戶款項達11年 台新銀前女理專判賠2396萬

台新銀海佃分行前蘇姓女理專在長達11年期間，以東牆補西牆方式，拿B群客戶投資資金，匯給A群客戶當投資獲利，只因自身對A群...

被控售大南港開發案持份涉證交法 和桐陳武雄500萬交保

上市公司和桐化學（1714）子公司「和信成公司」創辦人陳武雄於2016年至2017年間，涉隱匿關係人交易，轉賣大南港案的...

大南港開發案 檢調約談陳武雄等14人

上市公司和桐化學子公司和信成處分大南港土地開發案時，被控隱匿關係人交易，將部分土地持分移給創辦人陳武雄及家族實質控制的「...

盜用客戶3.5億元 理專判賠台新銀2億元

台新銀行前理財專員周勵宏盜用六名VIP客戶三點五億元存款，除彌補投資虧損，也用來住豪宅、開名車、到酒店尋歡把妹，台新銀行...

長榮經營權之爭…張國政連襟暗算老臣 判3年10月

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋老臣柯麗卿、戴錦詮、鍾德美參加董事會支持長子張國華，竟與新北市永和區永樂里長許政...

涉收陸資百餘萬參選 馬治薇僅認提供政府機關資料

無黨籍立委候選人馬治薇被控多次赴陸受中共指示，提供我國政治輿情等資料，並收受台幣106萬元登記參選，桃園地檢署依違反國安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。